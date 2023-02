Haylou G3 słuchawki douszne z RGB dla mobilnego gracza? @wojtekadams Haylou G3 słuchawki douszne z RGB dla mobilnego gracza? 08.02.2023 16:19

Haylou aktualnie w swojej ofercie posiada około 20 modeli słuchawek bezprzewodowych z różnym przekrojem funkcjonalności. Jednak aktualnie najbardziej oryginalnym modelem pod względem wyglądu jest Haylou G3. Targetem producenta dla tego zestawu są oczywiście mobilni gracze, których skusić może futurystyczny wygląd słuchawek i podświetleniem RGB.

Całe etui ładujące zostało wykonane z tworzywa sztucznego. Front obudowy jest częściowo przezroczysty, przez który przebija światło emitowane przez słuchawki i samo etui, gdy te są ładowane. Łącznie do dwudziestu godzinna żywotność baterii, z czego 4,5 godziny użytkowania na jednym ładowaniu.

Młoteczki to również plastik. Słuchawki nie posiadają gumek — ich główki zostały wyprofilowane, tak aby dobrze pasowały do ucha. W Haylou G3 zabrakło czujników zbliżeniowych, przez co nie wiedzą, kiedy są wyciągane z uszu, a co za tym idzie, nie potrafią same spauzować odtwarzania muzyki. Zewnętrzna ich cześć została wyposażona w powierzchnię dotykową, która pozwala odbierać przychodzące połączenia, przeskakiwać się między utworami, czy przełączać tryb pracy słuchawek.

Największy wabik w postaci oświetlenia RGB jest największym zawodem w Haylou G3. Kolorami, czy iluminacją nie ma możliwości zarządzać. Okazuje się bowiem, że kolorki są z góry zdefiniowane i działają tylko jako informacja o stanie pracy słuchawek. Duża szkoda.

Trzynastomilimetrowe przetworniki odpowiedzialne za reprodukcję dźwięku radzą sobie w całkiem przyzwoicie. Tony wysokie nie nakładają ją się z średnimi. A bas nie jest dudniący. Wszystko jest dobrze zbalansowane. Haylou G3 posiadają trzy tryby pracy: gry, kinowy i muzyczny. Każdy z nich posiada indywidualne ustawienia dźwięku. Ponadto włączenie trybu gry według producenta powoduje zminimalizowanie opóźnienia w transmisji do poziomu 45 ms, co sprzyja lepszej wydajności w grach.

Słuchawki łączą się z smartfonem za pomocą Bluetooth 5.2 i posiadają wsparcie dla kodeka AAC. Choć Haylou G3 zostały wyposażone w dwa mikrofony odpowiadające za redukcję szumów, to jednak algorytm wycinanie nie działa za dobrze. Zakłócenia z zewnątrz dochodzą do naszego rozmówcy niezależnie, czy jest to hałas w biurze, czy harmider ulicy.

Haylou G3 wyceniane są przez producenta na około sześćdziesiąt dolarów, to nie mało, zwłaszcza że w podobnej cenie można wyhaczyć słuchawki bardziej znanych — zaufanych producentów. Podświetlenie pseudo RGB miało wabikiem dla graczy, ale sprawia tylko wielkie rozczarowanie. Całe szczęście słuchawki bronią się całkiem dobrą jakością dźwięku.

Haylou w swojej ofercie ma również mniej odjechane słuchawki X1 Neo, które charakteryzują się podobnym czasem pracy na baterii i a kosztują o wiele mniej.

* egzemplarze do testów i recenzji zostały udostępnione przez producenta