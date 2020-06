Allegro wprowadza zmiany. Od 18 czerwca nowy rachunek do rozliczeń

Udostępnij:

Allegro wprowadza istotą zmianę w swoim systemie rozliczeń. W drugiej połowie miesiąca wprowadzony zostanie nowy numer rachunku, na który klienci będą kierować swoje opłaty. Od tego momentu warto być ostrożnym podczas przelewania środków, szczególnie gdy korzysta się ze zleceń stałych. Stare konta będą jeszcze wtedy aktywne, ale docelowo zostaną wyłączone.

O zmianach na Allegro klienci informowani są mailowo. W krótkiej wiadomości czytamy, że od 18 czerwca zmieni się numer rachunku do rozliczeń. Rachunek przenoszony jest z mBanku do Pekao S.A., zaś odbiorcą płatności nie będzie już PayU, ale Allegro Sp. z o.o. Allegro sugeruje, by być uważnym podczas uiszczania opłat i na bieżąco kierować je na właściwy rachunek. Nowe dane będą widoczne w zakładce Rozliczenia z Allegro, gdzie płaci się na przykład prowizję od sprzedanych przedmiotów.

Allegro wprowadza nowe zasady rozliczeń, fot. Oskar Ziomek.

Co istotne, zapominalscy nie od razu będą mieli problem, jeśli odruchowo wyślą środki na stary numer konta także po 18 czerwca. Jak podaje Allegro, dotychczasowe numery kont będą aktywne jeszcze przez kilka miesięcy. Koniec końców zostaną jednak wyłączone, a Allegro ma o tym uprzedzić odrębnym e-mailem w przyszłości.

Zmianom nie ulegają natomiast zasady księgowania środków. Allegro przypomina, że wpłaty są księgowane od poniedziałku do piątku, pięć razy na dobę. Istotne są tu także godziny księgowania, które obowiązują w danym banku.

Mobilną aplikację Allegro na Androida i iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.