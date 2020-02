Android 11 ułatwi bezprzewodowe drukowanie. Dostanie funkcję "Share to Print"

Udostępnij:

Android 11 ułatwi bezprzewodowe drukowanie zdjęć i dokumentów prosto ze smartfonów. Okazuje się, że twórcy systemu pracują nad funkcją "Share to Print", czyli wygodnym wysyłaniem plików do zgodnych drukarek. Jeśli drukowanie będzie możliwe nie tylko w sieci lokalnej, całość może być ciekawą alternatywą dla usługi Google Cloud Print, której dni są już niestety policzone.

O nielicznych szczegółach nowej funkcji, która trafi do Androida 11, informuje serwis XDA Developers. Wśród commitów w Android OSP zauważono wyjaśnienie dotyczące obsługi wysyłania do drukarek zdjęć i plików PDF. Wszystko wskazuje na to, że nowa funkcja pozwoli drukować pliki z poziomu menu udostępniania – na podobnej zasadzie, jak na przykład przesyła się pliki przez Bluetooth.

Commit dotyczący wygodnego drukowania w Androidzie, źródło: AOSP.

Opisywane drukowanie nie jest pierwszą informacją dotyczącą nadchodzącego Androida 11. Jeszcze w grudniu ubiegłego roku opisywaliśmy inne zmiany w kodzie, dzięki którym Android 11 będzie rozpoznawać, kiedy może rozłączyć bezprzewodowe słuchawki. Ta nowość może się przydać szczególnie w samolotach.

Android 11 pojawi się na rynku najpewniej w drugiej połowie tego roku, a pierwszej prezentacji spodziewamy się podczas konferencji Google I/O 2020. System już teraz jest wstępnie testowany – niedawno w sieci znaleziono rezultaty testów w serwisie Geekbench. Android R (który zostanie najpewniej oznaczony numerem 11) został wówczas zainstalowany w smartfonie Google Pixel 4.