Android Auto 5.1 dostępny do pobrania. Powinien usunąć wiele błędów

Android Auto 5.1 jest już dostępny do pobrania, co powinno ucieszyć wszystkich kierowców doświadczających licznych błędów w systemie w ostatnim czasie. Poprzednie wydanie Androida Auto przyniosło niewiele korzyści od strony funkcjonalnej, wprowadzając jednocześnie szereg usterek dotyczących między innymi obsługi z poziomu przycisków przy kierownicy.

Należy mieć nadzieję, że w ramach usunięcia błędów i wprowadzenia innych poprawek w Androidzie Auto 5.1, Google zadbał o to, by system działał bezbłędnie. Kłopoty Androida Auto są najczęściej różne u konkretnych kierowców, więc ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy aktualizacja rozwiązała wszystkie problemy, dopóki na ich temat nie wypowie się większe grono testujących.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach problemy Androida Auto dotyczyły między innymi automatycznego rozłączania smartfonów po naładowaniu do pewnego poziomu, odczytywania powiadomień w języku polskim i wspomnianej obsługi fizycznymi przyciskami w samochodzie.

Android Auto i świeży problem w Mazdach

Poza wymienionymi usterkami, Android Auto niedawno zafundował użytkownikom kolejną "atrakcję". Do długiej już listy problemów dołączył kłopot z jednoczesną obsługą nawigacji i odtwarzacza muzyki. Jak informowała część kierowców, Android Auto wyłączał się, gdy jednocześnie uruchomiono nawigację i na przykład Spotify, co należy do kluczowych możliwości systemu.

O szczegółach tego problemu można przeczytać na reddicie. Wiele wskazuje na to, że kłopot występuje przede wszystkim w Mazdach i w Androidzie Auto 5.0. Opisywana aktualizacja do wersji 5.1 powinna rozwiązać ten i inne problemy.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.