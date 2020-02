Android Auto rozłącza naładowane smartfony. Kolejna usterka i brak konsekwencji

Udostępnij:

Na liście ostatnich usterek Androida Auto pojawia się kolejny błąd. Okazuje się, że część użytkowników ma problem z automatycznym rozłączaniem smartfonów, które podpięte kablem do samochodu naładują się do pełna (lub do innego, stałego poziomu). Podobny problem znany był jeszcze w ubiegłym roku, ale wszystko wskazuje na to, że po ostatniej aktualizacji Androida Auto, znów dotyka niektórych kierowców.

O usterce w Androidzie Auto informuje serwis autoevolution. Użytkownicy systemu skrażą się, że ich smartfony są odłączane od Androida Auto w samochodzie, gdy naładują się do konkretnego poziomu (zazwyczaj 100 proc.), co rzecz jasna skutkuje zniknięciem nawigacji czy odtwarzacza z ekranu w pojeździe. Wszystko wskazuje na to, że usterka nie dotyczy tylko wybranych urządzeń – błąd miały już zgłosić m.in. osoby używające smartfonów Samsunga, Huawei, Xiaomi oraz Google'a.

Android Auto to m.in. wygodny dostęp do Map Google i Spotify.

Niestety wszystko wskazuje na to, że jedynym obejściem tego problemu jest próba połączenia smartfonu z samochodem bezprzewodowo. To jest jednak możliwe tylko w przypadkach, gdy system w samochodzie oferuje taką opcję. W pozostałych sytuacjach problemu na razie nie da się obejść – podłączony przez USB smartfon jest automatycznie doładowywany po uruchomieniu silnika. Oczywiście, jak to zazwyczaj bywa w przypadku niekonsekwentnie działającego Androida Auto, opisywane kłopoty dotyczą tylko części kierowców.

Warto zwrócić uwagę, że opisywany problem z rozłączaniem naładowanych smartfonów nie jest pierwszym związanym z Androidem Auto w ostatnich tygodniach. Innym błędem jest niepoprawna obsługa języków przez Asystenta Google skutkująca bełkotaniem podczas odczytywania powiadomień. Część kierowców ma także problem z obsługą Androida Auto przyciskami przy kierownicy. Na razie trudno powiedzieć, kiedy Google zdecyduje się naprawić wszystkie opisane problemy, wydając właściwą aktualizację.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.