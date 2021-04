Android Auto nie ma już problemu z muzyką ze Spotify – pomaga aktualizacja

Udostępnij:

Android Auto podobno nie sprawia już problemów podczas prób odtwarzania ulubionej muzyki ze Spotify. Chodzi o rozwiązanie usterki, w wyniku której aplikacja w samochodzie nie reagowała właściwie na polecenie włączenia odtwarzania "polubionych" piosenek w Spotify, co sygnalizowało wielu użytkowników.

Jak zwraca uwagę serwis autoevolution, błąd w tym przypadku leżał po stronie aplikacji Spotify, co udało się stosunkowo szybko ustalić przy współpracy z zespołem programistów Androida Auto. Jak niedawno poinformowano w oficjalnym wątku dotyczącym opisywanej usterki, rozwiązaniem okazuje się instalacja Spotify w wersji 8.6.14 lub nowszej.

Co istotne, w tym przypadku pierwsi użytkownicy potwierdzają, że nowa wersja Spotify faktycznie rozwiązuje problem odtwarzania muzyki w Androidzie Auto. To cenna informacja, bo niestety nie jest to reguła; zwykle poprawki wprowadzane przez producentów mają różny skutek u konkretnych kierowców korzystających z Androida Auto w samochodach.

Autoevolution sugeruje przy okazji, że Google równolegle pracuje najpewniej nad ostatnimi zmianami w Androidzie Auto, które trafią do użytkowników wraz z aktualizacją do wersji 6.3. W tym przypadku spodziewane są głównie poprawki błędów, ale warto pamiętać, że w międzyczasie producent rozszerza dostępność Androida Auto na świecie. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami, jeszcze w tym roku aplikacja ma być oficjalnie dostępna także w Polsce.

Android Auto i Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10 i nowszych) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.