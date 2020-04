Android zawiesza się w niektórych smartfonach. Cierpią m.in. użytkownicy Xiaomi

Użytkownicy smartfonów z Androidem 10 mogą nie być szczególnie zadowoleni z zachowania ich urządzeń w ostatnim czasie. Jak zwraca uwagę serwis Android Police, niektóre sprzęty niespodziewanie zawieszają się do tego stopnia, że użytkownik ma kłopot z zamknięciem aplikacji czy wyświetleniem paska powiadomień. Problem ma dotyczyć w szczególności smartfonów Google Pixel, ale wiadomo także kłopotach w przypadku smartfonów OnePlus oraz Xiaomi.

Problem polega na nieoczekiwanym zawieszeniu nie tylko aplikacji, ale całego interfejsu smartfonu, co zdarza się w losowych momentach, nawet podczas korzystania z popularnych aplikacji. Android Police wspomina między innymi o Twitterze, Amazonie czy aplikacji YouTube i YouTube Music. W większości błędy występują w przypadku Androida 10, ale znany jest także przypadek Piksela z testowym Androiem 11, który również jest dotknięty usterką.

Another thing that really bothers me on the Pixel 4 XL - when an app freezes up, it oftentimes locks up the whole UI. Notifications, home gesture - everything becomes unresponsive.



Sometimes the UI unfreezes when the app does, sometimes the app remains frozen.



Anyone else?