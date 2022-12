Android Auto nie działa w niektórych smartfonach Xiaomi

Na szczegóły problemu zwrócił uwagę serwis autoevolution . Okazuje się, że przynajmniej od września część użytkowników smartfonów Xiaomi ma problem z działaniem Androida Auto . Po zaktualizowaniu oprogramowania do MIUI 13, Android Auto po prostu nie chce się włączać i nie pomagają tu kombinacje z przewodem USB czy czyszczeniem pamięci podręcznej.

Okazuje się, że problem Androida Auto w smartfonach Xiaomi może być złożony. Zespołowi programistów oprogramowania do samochodów nie udało się odtworzyć usterki, a z udostępnionych informacji wynika, że obecnie Google porozumiewa się z Xiaomi, by rozwiązać problem. Dotychczasowa analiza wskazuje bowiem, że to nie aplikacja Androida Auto jest w tym przypadku problemem.