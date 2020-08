Aplikacje z Androida w Windows 10. Kolejna nowość dla właścicieli smartfonów Samsunga

Udostępnij:

Windows 10 i aplikacja Twój telefon zyskują nowe funkcje. Na razie są dostępne tylko dla wybranych użytkowników i związane z testowym wydaniem dla insiderów, ale siłą rzeczy już wkrótce trafią do stabilnej wersji Windows 10, by ułatwić życie posiadaczom smartfonów Samsunga. Integracja pogłębi się i pozwoli na swobodne obsługiwanie dowolnej aplikacji z Androida na pulpicie komputera.

Zmiany dotyczą na razie wyłącznie Windows 10 dla testerów korzystających z kanału Dev. W kompilacji 20185 pojawiły się zmiany dotyczące między innymi konfiguracji DNS i Your Phone Apps; opcji obsługiwania aplikacji ze smartfona z Androidem za pomocą klawiatury i myszy na monitorze komputera z Windows 10 – w odrębnych okienkach (choć dostępna jest tylko jedna aplikacja naraz), a nie dzięki mechanizmowi przesyłania ekranu urządzenia mobilnego.

Integracja jest dostępna wyłącznie dla właścicieli wybranych smartfonów Samsunga, ale nie jest ograniczona tylko do topowych modeli. By ją włączyć, należy zajrzeć na pasek powiadomień w telefonie i skorzystać z przycisku "Połącz z Windows". Kiedy połączenie zostanie nawiązane, na ekranie pojawi się lista z aplikacjami, które można uruchamiać w oknach, a nawet przypinać do Paska zadań.

Microsoft zaznacza, że nowość włączana jest po stronie serwera, co oznacza, że instalacja najnowszej kompilacji testowej systemu i posiadanie właściwego smartfona mogą nie być wystarczające – wówczas trzeba się będzie uzbroić w chwilę cierpliwości, nim nowość zostanie włączona. Jak podają Twórcy Windows 10, to nie koniec rozwoju aplikacji Twój telefon. W późniejszym czasie w tym roku właściciele Samsungów Galaxy Note 20 będą mogli w ten sposób obsługiwać kilka aplikacji jednocześnie.

Synchronizacja smartfona z komputerem to wygodna opcja, dzięki której użytkownik nie musi każdorazowo spoglądać na ekran telefonu, kiedy dostanie SMS-a czy powiadomienie z aplikacji. W tym przypadku wystarczy uruchomić program Twój telefon w Windows 10. Jest to więc wygodne rozwiązanie szczególnie dla osób zawodowo spędzających większość dnia przed komputerem.