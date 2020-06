Microsoft zmienia kanały Insidera. Będzie Dev, Beta i Release Preview zamiast "pierścieni"

Udostępnij:

Microsoft wprowadza istotne zmiany w swoich testowych kanałach Insider. Jeszcze w tym miesiącu testowy Windows 10 oraz programy biurowe (docelowo także Edge i Teams) będą wydawane w ramach nowego, bardziej intuicyjnego podziału niż dotychczas. Znikną tak zwane pierścienie, a w ich miejscu pojawią się kanały, między którymi różnice będą bardziej oczywiste.

Zmianę najwygodniej jest omówić na przykładzie systemu Windows 10. Dotychczas insiderskie kompilacje pojawiały się tutaj w ramach "szybkiego" i "wolnego" pierścienia, zaś niektóre aktualizacje także w ramach Release Preview. Nazewnictwo może i jest intuicyjne, ale sam podział niekoniecznie uzasadniony – "wolny" i "szybki" kanał aktualizacji różni częstotliwość wydawania nowych kompilacji, nie zaś na przykład ich stopień gotowości do ostatecznego wdrożenia w stabilnym Windows 10.

Pierścienie zmieniają się w kanały, źródło: Microsoft.

Właśnie to ma się zmienić jeszcze w tym miesiącu, bowiem różnicując wersje oprogramowania, Microsoft będzie teraz stawiać na jakość, podobnie jak wielu innych producentów. Release Preview Ring zmieni się w Release Preview Channel i tutaj różnica jest głównie w nazwie. Największe zmiany dotyczą jednak pierścieni: Fast Ring oraz Skip Ahead będą od teraz kanałem Dev, z kolei Fast Ring zmieni się w kanał Beta. Poza nazwami, zmieni się również sposób udostępniania nowych kompilacji.

W przypadku Office'a zabraknie kanału Dev, źródło: Microsoft.

Jak nietrudno się domyślić, te będą dzielone na kanały zgodnie ze stopniem przygotowania danej funkcji. Dzięki temu testerzy będą mogli wybrać kanał zgodny z ich oczekiwaniami co do stabilności. Dev polecany jest zaawansowanym technicznie osobom, które oczekują najszybszego dostępu do nowego kodu, ale zaakceptują w zamian niestabilność działania. Beta ma być natomiast odpowiednia dla "początkujących testerów". Microsoft deklaruje przy tym, że kompilacje wydawane w ramach tego kanału będą niezawodne.

Microsoft podaje, że zmiana z pierścieni na kanały będzie automatyczna i odbędzie się później w tym miesiącu. Pozostaje więc uzbroić się w maksymalnie dwa tygodnie oczekiwania.