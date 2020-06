Apple CarPlay ma pozwolić na zmianę tapety. Wszystko zależy od iOS-a 14

Udostępnij:

Kierowcy korzystający z iPhone'ów i systemu Apple CarPlay, najprawdopodobniej już niedługo będą go mogli nieco dopasować do wnętrza samochodu i swojego gustu. Jak wynika z najnowszych doniesień, które przytacza serwis autoevolution, wraz z iOS-em 14 w systemie ma się pojawić możliwość zmiany tapety – tła ikon wyświetlanych na ekranie w samochodzie po sparowaniu ze smartfonem.

Obecnie Apple CarPlay wyświetla wszystkie skróty na czarnym tle, co z jednej strony jest czytelne, ale z drugiej – nie każdemu musi się podobać. Możliwość zmiany tapety pozwoliłaby nieco bardziej dopasować system do konkretnych pojazdów. Byłaby to także kolejna – wyraźna przecież – zaleta w porównaniu do konkurencyjnego Androida Auto, w którym obecnie również nie można zmienić tapety, a ta domyślna prezentuje konkretny wzór (a nie jednolitą czerń, jak w CarPlay), co tym bardziej nie każdemu musi odpowiadać.

Jeśli doniesienia się potwierdzą, użytkownicy iPhone'ów będą mogli zmieniać tła w CarPlay najpewniej już jesienią tego roku, bo wówczas spodziewamy się premiery stabilnego wydania iOS-a 14. Jego prezentacja odbędzie się natomiast najpewniej podczas konferencji WWDC jeszcze w tym miesiącu, więc ewentualne potwierdzenie wprowadzanej nowości do CarPlay powinniśmy uzyskać już niebawem – spotkanie zaplanowane jest na 22 czerwca.

Warto wiedzieć, że obecne spekulacje dotyczą nie tylko samej możliwości zmiany tapet, ale i zakresu takiej funkcji. Przypuszcza się bowiem, że z początku może nie być możliwe ustawianie dowolnych obrazków, a jedynie grafik, które zaproponuje Apple. Intuicja podpowiada, że najlepiej sprawdzą się tutaj możliwie minimalistyczne zdjęcia czy grafiki, dzięki czemu zostanie zachowana czytelność ikon i napisów w menu głównym CarPlay.