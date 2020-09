Apple One – wszystkie usługi, w tym Apple Music i Arcade w jednym abonamencie

Udostępnij:

Apple One to nowa usługa Apple'a zaprezentowana podczas Apple Event 2020. W praktyce jest połączeniem wielu innych usług producenta w formie jednego abonamentu. Zamiast odrębnie płacić na przykład za subskrypcję Apple Music czy Apple TV+, korzystając z Apple One można uprościć cały proces i uiszczać tylko jedną opłatę.

Zależnie od potrzeb, dostępne będą różne abonamenty. Oferta rożni się liczbą aplikacji, dostępnością dla innych członków rodziny i wreszcie – pojemnością dysku iCloud. Plan indywidualny obejmuje abonament na Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade oraz dostęp do iCloud dla jednej osoby. Wymagana opłata miesięczna to niespełna 15 dolarów, czyli w bezpośrednim przeliczeniu – około 55 złotych.

Dostępne wersje abonamentów Apple One, fot. stopklatka z prezentacji Apple Event 2020 / YouTube.

Rodzinom zdecydowanie bardziej opłacać się będzie wybór Apple One w wersji Family. W tym przypadku opłata to niecałe 20 dolarów miesięcznie (około 75 złotych), ale abonament obejmuje dostęp do wspomnianych usług dla kilku członków rodziny.

Ostatni plan Apple One to wersja Premier, która obejmuje wszystkie wymienione wcześniej usługi Apple Music, Apple TV, Apple Arcade oraz dostęp do iCloud, a ponadto subskrypcję nowego serwisu Apple Fitness+ (ten jednak na początku nie będzie dostępny w Polsce) oraz Apple News+.

Abonament Apple One ma być dostępny dla klientów jesienią bieżącego roku.

O wszystkich szczegółach związanych z Apple Event 2020 przeczytacie w naszej relacji na żywo. Samo nagranie można natomiast obejrzeć tutaj.