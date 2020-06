Apple WWDC 2020: Safari jest nawet 50 proc. szybsze od Google Chrome

Udostępnij:

Podczas konferencji WWDC 2020, Apple przedstawiło całą masę nowości w Safari. Kilka z nich znamy już z Google Chrome. Apple mówi o zwiększeniu prywatności czy przyśpieszeniu pracy przeglądarki. Ma być nawet 50 proc. szybsza od Chrome.

Safari to przeglądarka internetowa stworzona przez Apple na potrzeby własnych systemów. Co nowego zaprezentowano podczas konferencji WWDC 2020? Największą ciekawostką ma być 50 procent szybsze ładowanie stron i skryptów JavaScript niż w Chrome. Ale to nie jedyny moment, w którym nawiązano do przeglądarki Google'a, i to dosłownie.

W nowym Safari wprowadzono na przykład możliwość przetłumaczenia tekstu strony. To funkcja, którą Chrome oferuje już od dawna. Google wykorzystuje do tego swojego tłumacza - Google Translate. Natomiast podczas konferencji WWDC 2020 (mowa o Safari we fragmencie od około 1:20:00), Apple przedstawił swoją wersję tego rozwiązania. I jak widać, od razu zintegrowano je z Safari.

W nowej odsłonie przeglądarki Apple'a znajdziemy jeszcze jedną funkcję znaną już z Google'a. Safari będzie monitorować nasze hasła i informować nas, jeżeli zostały wykradzione w którymś wycieku. Jeśli już mowa o prywatności, Apple pozwoli nam sprawdzić, jak dana witryna próbuje nas śledzić i które trackery zostały zablokowane dzięki "intelligent tracking protection". Wystarczy kliknąć w ikonę tarczy, umieszczoną obok paska URL.

W nowym Safari otrzymamy więcej możliwości dostosowania wyglądu przeglądarki. Przykładowo, na ekranie startu możemy teraz ustawić obraz w tle. Jest kilka dostępnych do wyboru, ale możemy również wybrać własny plik. Możemy także dodać albo ukryć wybrane paski zakładek.