Audacity 3.0.0 do pobrania. Od teraz projekty są zapisywane w formacie AUP3

Znany i lubiany program Audacity do nagrywania i obróbki dźwięku został zaktualizowany do wersji 3.0.0. Twórcy chwalą się, że od poprzedniego dużego wydania udało się im wyeliminować ponad 150 błędów, ale nie są to jedyne nowości. Jedna z największych zmian to nowy format projektów: AUP3.

Wprowadzenie nowego formatu niesie korzystne konsekwencje. Po pierwsze od teraz projekt reprezentowany jest przez jeden plik z rozszerzeniem .aup3 (a nie plik + folder pełen klipów) co ma być dla użytkowników bardziej czytelne i wygodne. Po drugie – po zmianie wszystko powinno działać nieco szybciej.

Twórcy dodają, że jeden plik w nowym formacie ma co najwyżej taki sam rozmiar jak poprzednia struktura, więc zmiana nie ma negatywnego wpływu na rozmiar projektów na dysku. Warto jednak wiedzieć, że na czas edycji Audacity rezerwuje dodatkowe tymczasowe miejsce, które po zamknięciu programu jest zwalniane – analogicznie jak wcześniej.

Oprócz nowego formatu projektu, Audacity 3.0.0 to także usprawnienia w zakresie obsługi makr, zapisywania kopii zapasowych, nowe narzędzie Etykieta dźwięków zamiast wcześniejszych służących do wyszukiwania ciszy i dźwięku, czy usprawnienia w bramce szumów. Wszystkie nowości zostały opisane w dzienniku zmian w języku angielskim.

Audacity w wersji na Windowsa i macOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania. Wydanie na Linuksa znajdziecie w rozwijanym menu Wszystkie wersje.