Audi A3 Limousine: Nowa sygnatura świetlna i MMI Navigation plus

Udostępnij:

Wraz z tegorocznym debiutem nowej generacji Audi A3, kompakt z Ingolstadt dołączył do pozostałem trójki tj. Seata Leona, Volkswagena Golfa oraz Skody Octavii. O ile trzy wspomniane modele reprezentują mniej więcej podobny poziom, model A3 zdecydowanie wyróżnia się nie tylko bogatszym wyposażeniem, ale również zaawansowanymi dodatkami i ciekawymi rozwiązaniami. Podczas testu postanowiłem sprawdzić kilka elementów, które zasługują na pochwałę.

Nowa sygnatura świetlna i reflektory LED Matrix

Bardzo wielu kierowców konfigurując swoje nowe auta pomija tak istotną kwestię, jak oświetlenie auta. Oczywiście nie mówię tu o animowanym kierunkowskazach czy innych gadżetach świetlnych, które upiększają auto, ale mają niewielki wpływ na bezpieczeństwo, tylko o głównych reflektorach, które zapewniają dobrą widoczność podczas podróży po zmroku. Wiem, te elementy, jeśli wybieramy najwyższe warianty, kosztują sporo, ale są nieocenione, jeśli ktoś często podróżuje wieczorem lub nocą. Zacznijmy jednak od elementów, które wpływają na wygląd i atrakcyjność auta.

Wiele osób narzeka na to, że Audi A3 jest drogie. Owszem, ale na cenę składają się poszczególne składniki, których nie znajdziemy w innych autach kompaktowych czy też wspomnianych wcześniej technicznych bliźniakach. Jasne, to jest zbędne, ale jeśli ktoś chce się wyróżnić, wybierze właśnie A3. Jeśli dla kogoś jest to zbędne, sięgnie po Leona, Golfa lub Octavię. Każdy ma wybór. Wracając do sedna, reflektory dostępne są w trzech wersjach. Już w wersji bazowej, prawie w całości są wykonane w technice diodowej. Jeśli jednak wybierzemy najwyższą wersję tj. LED Matrix, w dolnych zewnętrznych narożnikach lamp znajduje się innowacja Audi w zakresie świateł – cyfrowe światła do jazdy w dzień. Ich matrycą z elementami diodowymi w układzie 3 x 5 można indywidualnie sterować i dopasowywać do linii wyposażenia.

Przykładowo dla modelu podstawowego charakterystyczne są linie poziome, a w przypadku linii wyposażenia zewnętrznego S line, światła tworzą dwie pionowe linie. Dodatkowo reflektory diodowe Matrix oferują inteligentnie regulowane, nieoślepiające światła drogowe, dynamiczne kierunkowskazy i wiele innych funkcji – w tym nowe animacje przy otwieraniu i opuszczaniu pojazdu. To wszystko wygląda naprawdę świetnie i cieszy oko.

System MMI Navogation plus

Audi A3 już w standardzie dostaje cyfrowy zestaw wskaźników z ekranem o przekątnej 10,25 cala z obsługą przy pomocy kierownicy wielofunkcyjnej. W wielu autach z tego segmentu jest to płatny dodatek. Wiem, nie każdy przepada za takim rozwiązaniem, ale ma ono niewątpliwą przewagę nad rozwiązaniami analogowymi w postaci niezaprzeczalnej funkcjonalności i uniwersalności. Ponadto, w połączeniu z nawigacją MMI Navigation plus, informacje dot. podróży wyświetlane są w kokpicie cyfrowym Audi virtual cockpit, który oferuje wiele dodatkowych funkcji. Możemy w dużym zakresie dostosowywać widok do własnych preferencji. Możemy przykładowo wyświetlić na całym ekranie mapę nawigacji. Jeszcze atrakcyjniejszy jest większy kokpit cyfrowy Audi virtual cockpit plus o przekątnej 12,3 cala i rozdzielczości 1920 x 720 pikseli. Oferuje on trzy różne widoki, w tym sportowy.

W wyposażeniu opcjonalnym jest m.in. nawigacja MMI Navigation plus. Posiada ona praktycznie te same funkcje i charakteryzuje się podobnym działaniem, jak w modelach klasy wyższej. Na podstawie historii przejechanych tras, nawigacja może oferować inteligentne podpowiedzi. Uwzględnia przy tym statystyczne dane empiryczne dotyczące czasu i natężenia ruchu oraz dane o ruchu dostarczane w czasie rzeczywistym. Jeśli transmisja danych zostanie nagle przerwana, na przykład podczas przejeżdżania przez tunel, system przełącza się na działający równolegle pokładowy system nawigacji offlline.

Podstawowe usługi Audi connect uzupełniają nawigację o informacje drogowe dostarczane online, wzbogacają interesujące punkty na trasie o zdjęcia, godziny otwarcia i oceny użytkowników oraz podają prognozę pogody dla celu podróży. Mało tego, w połączeniu z pakietem Audi connect Navigation & Infotainment plus, orientację ułatwiają dostępne w wysokiej rozdzielczości zdjęcia satelitarne Google Earth i szczegółowe modele 3D wielu europejskich metropolii.

Podsumowanie

Testowany egzemplarz to Audi A3 Limousine z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM z automatyczną skrzynią S tronic. Cena bazowa takiego egzemplarza to 122 000 złotych, natomiast testowana sztuka kosztowała wg. katalogu 214 530 złotych. Za pakiet Technology, obejmujący m.in. wspomnianą nawigację MMI Navigation plus oraz Audi virtual cockpit plus zapłacimy 10 860 złotych. Za reflektory LED Matrix trzeba zapłacić kolejne 8 160 złotych. To dużo, ale jak już wspomniałem, każdy ma wybór i jeśli chce naprawdę wyższej jakości i ciekawszych rozwiązań, będzie w stanie zapłacić więcej.