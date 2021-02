Banki zapowiadają prace serwisowe. Utrudnienia m.in. w Credit Agricole i Banku Pocztowym

Udostępnij:

Duże Banki zapowiadają kolejne prace serwisowe na weekend. 20 i 21 lutego na utrudnienia muszą się przygotować klienci banków Credit Agricole, Santander, Volkswagen Bank Polska, Toyota Bank, BPS oraz Banku Pocztowego i Envelo. W niektórych przypadkach nie będzie dostępu do bankowości online, a w innych – nie zadziała Blik.

O szczegółach niedyspozycji banków w nadchodzący weekend pisze serwis bankier.pl. W przypadku Credit Agricole przerwa techniczna planowana jest od godziny 23:00 w sobotę (20 lutego) do 9:00 (21 lutego). W tym czasie klienci nie zalogują się do bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej, a co za tym idzie nie skorzystają z części usług. Nie będą również działać płatności Blikiem, serwis IVR oraz internetowe Płatności Online.

Volkswagen Bank Polska planuje przerwę techniczną już w piątek (19 lutego) od 20:00 do 21:00. W tym czasie przewidywane są "utrudnienia" w dostępnie do bankowości online i telefonicznej oraz z płatnościami kartą. Toyota Bank ostrzega natomiast o trudnościach w sobotę od 15:00 do 18:00. W tym czasie mogą wystąpić problemy z usługami szybkich płatności oraz z dostępem do bankowości telefonicznej i internetowej.

W Banku Polskiej Spółdzielczości (BPS) prace serwisowe są zaplanowane na sobotę od godz. 12:40 do 20:30. W tym czasie klienci mogą mieć problem z dostępem do bankowości elektronicznej. Druga przerwa rozpocznie się o godz. 20:00 i potrwa do 1:00 w niedzielę (21 lutego). W tym czasie nie będzie można realizować przelewów natychmiastowych i zagranicznych.

Z kolei klienci Banku Pocztowego i Envelo muszą się liczyć z utrudnieniami w niedzielę w nocy (od 3:00 do 7:00). W tym czasie nie uda się między innymi zapłacić kartą w internetowych sklepach, gdzie konieczna jest autoryzacja 3D Secure, czy przyłączyć kartę do portfela GooglePay, ApplePay lub GarminPay. W Santanderze prace serwisowe zaczynają się już w piątek o 22:00. Więcej na ten temat pisaliśmy w odrębnej publikacji.