Chiny testują cyfrową walutę. Rozdadzą równowartość 1,5 mln dolarów

W Chinach zbliża się kolejne, testowe wprowadzenie do obiegu cyfrowego pieniądza, o którym w ostatnich tygodniach jest głośno również w kontekście Europy. Władze Pekinu wybiorą 50 tys. kandydatów, którzy otrzymają po 200 juanów, czyli około 30 dolarów; łącznie w ręce mieszkańców Chin trafi więc równowartość 1,5 mln dolarów – zwraca uwagę CNBC, opierając się na rządowym komunikacie.

Jak się okazuje, w Chinach jest to już trzeci tego rodzaju test w ostatnim czasie. Podobne przeprowadzono wcześniej w miastach Shenzhen i Suzhou. Podczas pekińskiej próby, otrzymane 200 juanów w cyfrowej walucie będzie można wydać we wskazanych punktach offline lub na niektóre cele na platformie JD.com – tylko od 10 do 17 lutego.

Cyfrowy pieniądz, znany w skrócie jako CBDC, jest częściowo podobny do znanych internautom kryptowalut, ale kontrolowany przez bank centralny. W dłuższej perspektywie emisja elektronicznego pieniądza ma pomóc w cyfryzacji płatności, ale nie w każdym kraju przebiegnie to tak samo sprawnie. W Polsce też trwają na ten temat dyskusje, ale na razie nic nie wskazuje na to, by cyfrowy pieniądz pojawił się u nas w najbliższym czasie, co potwierdził prezes NBP.

Z drugiej strony wcześniej zapowiedziano, że elektroniczna wersja euro powinna pojawić się w Europie maksymalnie za 5 lat. O ile ten plan dojdzie do skutku, w innych krajach Europy cyfrowy pieniądz będzie w użyciu – obok kart płatniczych, elektronicznych przelewów, Blika i wreszcie gotówki, która zapewne zbyt szybko z obiegu nie zniknie.