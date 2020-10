Facebook Marketplace nie gwarantuje ochrony konsumenckiej. Uważaj podczas zakupów

Udostępnij:

Kupowanie w internecie jest wygodne i dostępne dla każdego, ale nie każda platforma oferuje takie samo bezpieczeństwo – ostrzegają badacze z CyberRescue. Tym razem na tapet wzięto Facebook Marketplace i zwrócono uwagę, że użytkownik nie jest tu w żaden sposób chroniony jako konsument. Wykorzystują to na bieżąco sprzedawcy, którzy wyłudzają pieniądze, a następnie nie wysyłają towaru.

CyberRescue przytacza przypadek, w którym internautka korzystająca z Facebook Marketplace padła ofiarą oszusta. Jej uwagę przykuło ogłoszenie sprzedaży telefonu komórkowego, który wystawiony był po zaniżonej cenie, gdyż sprzedawca miał szybko potrzebować pieniędzy. Jak wynika z relacji, na początku komunikacja przebiegała bez zarzutu. Ostatecznie kobieta przelała na konto sprzedawcy 1200 złotych i czekała na przesyłkę; nie doczekała się jednak, a sprzedawca urwał kontakt i usunął swoje konto z Facebooka.

"Zalecamy, aby za pośrednictwem Facebooka dokonywać zakupu produktów, które jesteśmy w stanie sami odebrać" – tłumaczy Dominika Kociołek, specjalistka z CyberRescue. "Marketplace jest przeznaczony do zakupów lokalnych, co za tym idzie, portal nie gwarantuje żadnej ochrony konsumenckiej". W razie jakichkolwiek problemów, użytkownik jest więc pozostawiony bez wsparcia, ale oszustwo może oczywiście zgłosić na policję. "Należy pamiętać, aby dołączyć wszystkie dowody, czyli screeny wymienionych wiadomości, potwierdzenie wykonania przelewu. Ważne jest również to, że jeżeli wyślemy podanie e-mailem i tak zostaniemy wezwani do złożenia zeznań" – dodaje Kociołek.

Jak wynika ze statystyk statista, w Polsce Facebook Marketshare ma dominującą pozycję wśród platform pozwalających dokonywać zakupów w mediach społecznościowych. W lipcu 2020 roku udział wynosił ponad 84 proc., czyli ponad 20 pkt proc. więcej niż rok wcześniej.

