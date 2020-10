Facebook Messenger i Instagram częściowo połączone. Uruchomiono wspólny czat

Udostępnij:

Czaty Messegnera i Instagrama zostały zintegrowane. Użytkownicy w części krajów mogą już w efekcie rozmawiać ze znajomymi z Instagrama w Messengerze i na odwrót. Wszystko wskazuje na to, że jest to pierwszy krok do integracji, o której mówi się od kilku miesięcy i która docelowo ma objąć także WhtasAppa.

Facebook będący właścicielem wszystkich wymienionych aplikacji podchodzi jednak do tematu spokojnie. Na początek integracja czatów Instagrama i Messengera, ale co ciekawe – dostępna tylko na niektórych rynkach i w tej chwili nieobowiązkowa. Na tym etapie to sami użytkownicy muszą zdecydować, czy chcą połączyć obydwie aplikacje. Oczywiście należy się raczej spodziewać, że docelowo taka zmiana zostanie wymuszona.

Propozycja aktualizacji Messengera i Instagrama, po której czaty obydwu aplikacji połączą się, fot. Facebook.

Co ważne, aby korzystać z połączonego czatu Messengera i Instagrama, nie jest konieczne posiadanie konta na Facebooku. Istotne są również ustawienia prywatności, które pojawią się w aplikacjach wraz z aktualizacją integrującą czaty. Użytkownik będzie mógł wskazać, od kogo może otrzymywać wiadomości bez przeszkód, a kto będzie musiał najpierw wysłać prośbę o kontakt – będą to odrębne ustawienia w kontekście użytkowników z Instagrama i Facebooka.

W przyszłości Facebook chce zintegrować obydwie aplikacje jeszcze bardziej, proponując użytkownikom Instagrama szereg nowych opcji (z których część już teraz jest dostępna w Messengerze), a wśród nich możliwość wspólnego oglądania filmów, naklejki stworzone na podstawie autoportretów, własne reakcje na wiadomości, modyfikacja kolorów czatu czy animacje, które będzie można dodać do konkretnych wiadomości.

Niestety, w tym momencie nie jest znany konkretny termin ich wprowadzania, podobnie jak dostępność opisywanej dziś integracji czatów Messengera i Instagrama. Facebook mówi o udostępnieniu integracji w wybranych krajach, ale zaznacza, że docelowo zmiany będą globalne.

