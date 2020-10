Facebook wchodzi w strumieniowanie gier. Inaczej niż reszta - i za darmo

Udostępnij:

Segment strumieniowania gier jest smakowitym kąskiem dla wielu firm. Swoje produkty mają na tym rynku tacy potentaci, jak Nvidia (GeForce Now), Microsoft (xCloud), Google (Stadia) Amazon (Luna), czy też Amazon (Luna. Tymczasem teraz wprasza się do niego nowy gracz - i jest nim Facebook. Gigant social media robi to jednak w nieco inny sposób od reszty.

Wizja strumieniowania gier w wersji Facebooka nie wiąże się z osobnym serwisem ani z dodatkowymi akcesoriami i abonamentu. Firma po prostu włącza niektóre tytuły do swojego działu gier na stronie internetowej i aplikacji na systemie Android. Na stronie www Facebooka gry będą dostępne w zakładce Facebook Gaming. Usługa ta nadal pozostanie darmowa (choć Facebook zarabia na mikropłatnościach w grach).

Co ciekawe, Facebook ma zachęcać odbiorców do wypróbowania gier oferując krótkie interaktywne reklamy, które pojawią się w kanale aktualności. Jeśli będziemy rozglądać się po sekcji gier, napotkamy się na nie i wtedy będziemy mogli sprawdzić, czy dany tytuł jest warty uwagi.

Docelowo Facebook zamierza zintegrować strumieniowanie gier z aplikacją Facebook Gaming na Androida. W przypadku natomiast iOS-a są pewne ograniczenia, jakie wynikają z polityki Apple i na razie dostęp do strumieniowanych gier nie będzie możliwy.

Facebook na razie ma trochę mglistą wizję tego, jakie tytuły będą udostępniane do strumieniowania w sekcji z grami. Dotychczasowe gry (tzw. "instant games") nadal pozostaną, a te nowe tytuły w streamingu będą ich uzupełnienim. Kilka z nich to między innymi "Asphalt 9: Legends", "PGA TOUR Golf Shootout", "Solitaire: Arthur’s Tale" i "Mobile Legends: Adventure".

fot. Facebook

Odnośnie infrastruktury, wiemy, że Facebook pozwoli stworzyć nam osobny identyfikator, inny niż imię z naszego profilu (ale z nim powiązany). Możliwa będzie także rozgrywka międzyplatformowa.

W tym momencie trudno doszukiwać się dużego potencjału na sukces. Facebook właśnie udostępnił oficjalnie tę funkcjonalność na stronie i w aplikacji na Androida, lecz jedynie dla osób mieszkających w USA (i to w niektórych stanach). Reszta świata otrzyma możliwość strumieniowania gier w najbliższych miesiącach.

Facebook na Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.