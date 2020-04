Folding@home jest jak 500 najmocniejszych superkomputerów. Ponad 2,4 eksaflopsów

Folding@home osiąga 2400 petaflopsów mocy obliczeniowej, czyli więcej, niż 500 najmocniejszych superkomputerów świata łącznie. Internauci z całego świata użyczają swoich komputerów, aby pomóc w wynalezieniu leku na chorobę COVID-19, wywoływaną przez koronawirusa SARS-CoV-2.

O projekcie Folding@home zrobiło się głośno po dość entuzjastycznym rozreklamowaniu go przez niektóre firmy technologiczne czy środowiska gamingowe. Były to między innymi Nvidia, Opera czy PC Master Race. Ich spore zasięgi przełożyły się na faktyczne liczby.

F@h has hit 2.4 exaFLOPS. This is MASSIVE. The fastest supercomputer in the world, Summit, has been benchmarked at around 150 petaFLOPS, and at the moment we are about 16 times faster! https://t.co/R7e92pTHl5 pic.twitter.com/XLZMp0bGpx

Pod koniec marca projekt Folding@home osiągnął już 470 petaflopsów mocy obliczeniowej. Wówczas, porównywano ją do dwukrotnej mocy najbardziej wydajnego superkomputera na świecie - IBM Summit. Dzisiaj Folding@home ma już moc łącznie 500 superkomputerów świata, 2,4 eksaflopsów czy też 2400 petaflopsów.

Greg Bowman prowadzący projekt Folding@home poinformował na Twitterze, że w ciągu godziny na serwery trafia blisko 6 TB danych. Naukowcy nie byli przygotowani na tak liczny odzew. Musieli zająć się przerzucaniem danych z serwerów, ponieważ brakowało już na nich wolnego miejsca.

More GPU work units are coming for @foldingathome. We've had to shift some of our effort from setting up projects to moving data off servers to make room for more data. Its amazing how quickly the data is coming in! Something like 6TB/hr.