Google Chrome 80 z SameSite cookies. Mały przewrót w dziedzinie zarządzania ciasteczkami

Udostępnij:

Przeglądarka Google Chrome 80 została właśnie udostępniona do pobrania. A co wraz z nią? Firma z Mountain View postanowiła wywrócić do góry nogami mechanizm zarządzania ciasteczkami. Dla naszego bezpieczeństwa i prywatności. Nie żartuję.

Każdy, kto nie chce zagłębiać się w szczegóły, może z tego miejsca pobrać Chrome 80 i na tym poprzestać. Niemniej zapewniam, że trochę ciekawostek tym samym straci.

Jak wiadomo, protokół HTTP jest bezstanowy, czyli nie przechowuje danych o poprzednich żądaniach. W dzisiejszym internecie, gdzie prym wiodą media społecznościowe czy jakiekolwiek inne witryny oferujące system kont, takie podejście byłoby cokolwiek problematyczne. Serwer musiałby na każdej kolejnej podstronie wyświetlać monit o konieczności zalogowania. Inaczej nie rozpoznałby danego użytkownika, a co za tym idzie nie spersonalizowałby treści.

Dlatego powstały ciasteczka

W telegraficznym skrócie można je rozumieć jako przechowywane lokalnie pliki z informacją o użytkowniku, które przeglądarka podrzuca serwerowi w celu ustalenia tożsamości użytkownika. To jednak pociągnęło za sobą kolejny problem. Bo jeśli za całość autoryzacji odpowiada byle plik, to aż prosi się o przechwycenie transmisji i podszycie pod kogoś. Pomijając już całą klasę ataków opartych na złośliwym kodzie w formie JavaScript.

Przez lata, co zrozumiałe, programiści wypracowali sobie cały szereg schematów obronnych przed takimi sztuczkami. Były to m.in. flaga Secure , która blokuje przesył ciasteczek przez protokół nieszyfrowany, czy flaga HttpOnly zapobiegająca odczytowi ciasteczka z poziomu JS. Albo kontrola nagłówków Origin i Referer , aby ustalić domenę i adres, z których pada żądanie. Ewentualnie także generowanie losowych tokenów, służących do autoryzacji żądań.

Fajnie? Niezupełnie

Nie dość, że mowa o rozwiązaniach zależnych od serwera, bez jakiejkolwiek standaryzacji, to w dodatku dalekich od perfekcji. Niech administrator w którymś miejscu zapomni o dodatkowej warstwie zabezpieczeń. Cyk, i podatność na atak CSRF gotowa. I co z obsługą materiałów zagnieżdżonych intencjonalnie? Wiecie, choćby apletów do Facebooka czy Twittera.

Tu na scenę wkracza koncepcja SameSite, która powierza opiekę nad ciasteczkami przeglądarce. Jeśli parametr zostanie zdefiniowany jako Strict , to przeglądarka nie dołączy ciasteczek do żądań pochodzących z innej domeny niż aktualnie odwiedzana. Z kolei parametr Lax sprawi, że ciasteczka mogą zostać dołączone, ale tylko w specyficznych przypadkach. W pasku adresu musi pojawić się witryna docelowa, a zapytanie HTTP musi być realizowane poprzez jedną z bezpiecznych metod, co obejmuje GET , HEAD oraz TRACE .

W bardzo dużym uproszczeniu: SameSite to metoda zarządzania ciasteczkami, która przekazuje całkowitą kontrolę nad nimi przeglądarce. To nie administrator serwera, ale przeglądarka ustala, czy strona trzecia może uzyskać dostęp do ciasteczka, czy nie. Przynajmniej w teorii takie podejście wyklucza błąd ludzki, a użytkownik dzięki temu zyskuje większe bezpieczeństwo. Jest chroniony przed atakiem polegającym na sfabrykowaniu zapytania i częściowo przed śledzeniem za pośrednictwem cookies.

SameSite ✕ Google Chrome 80

Google idzie o krok dalej i wymusza Lax w sytuacji, gdy ręcznie nie zastosowano innej reguły. Alternatywnie jest jeszcze None; Secure , czyli wersja, nazwijmy to tak, standardowa.

Z punktu widzenia użytkownika, ma to ogromne znaczenie, i to nie tylko jako sposób zapobiegnięcia ewentualnego ataku. Nominalnie, kiedy klikasz jakiś aplet społecznościowy albo reklamę, strona trzecia gromadzi za pośrednictwem ciasteczek informacje. Ot, choćby Facebook jest w stanie prześledzić, gdzie używasz przycisku polubień, by w konsekwencji wyświetlać reklamy zgodne z zainteresowaniami. Chrome 80 taki proceder ogranicza.

Inna sprawa, że mało prawdopodobne, aby Google działał tu wyłącznie z dobrego serca. Zdaniem sceptyków firma przede wszystkim uderza w konkurencyjnych reklamobiorców. Cóż, w każdej sprawie da się znaleźć drugie dno. Kwestię interpretacji pozostawiam otwartą.

Przeglądarkę Google Chrome 80 na Windows i Mac znajdziesz w naszym katalogu oprogramowania.