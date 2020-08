Google Chrome 85 już dostępny do pobrania. Podobno przyśpieszył o 10 proc.

Udostępnij:

Google udostępnia do pobrania stabilną wersję przeglądarki Chrome 85.0.4183.83. Jedną z najważniejszych nowości jest możliwość grupowania kart. Firma obiecuje zwiększenie wydajności przeglądarki.

Nowa wersja przeglądarki Google Chrome jest już dostępna do pobrania. Najbardziej zauważalną zmianą jest możliwość grupowania kart. To dość praktyczne rozwiązanie, nie tylko dla osób pracujących w sieci. Aby utworzyć grupę kart w Google Chrome 85, wystarczy nacisnąć prawym przyciskiem myszy na jedną z nich, a następnie wybrać opcję "Dodaj kartę do grupy" > "nowa grupa".

Kiedy mamy już pierwszą grupę kart, rozszerzać ją możemy na dwa sposoby. Pierwszy z nich jest adekwatny do tworzenia grupy, ale zamiast "nowa grupa", wybieramy tę już utworzoną. Jej nazwa będzie zależna od pierwszej dodanej karty, ale możemy też nadać własną. Drugą opcją jest kliknięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszy na kafelku karty i przesunięcie jej w kierunku utworzonej grupy.

W Chrome 85 pojawiają się też zmiany w obsłudze plików PDF. Teraz użytkownicy mają możliwość wypełniania formularzy i zapisywania dokumentu na dysku wraz z wprowadzonymi zmianami. Google rozwiązało też pewien irytujący problem. Dotychczas, jeśli przeciągnęliśmy plik na jedną z kart, Chrome otwierało go automatycznie w tym miejscu.

To musiało przydarzyć się każdemu chociaż raz. Przeciągnięcie obrazka na daną witrynę otwierało plik, a jeśli właśnie wypełnialiśmy formularze na stronie internetowej, to trzeba było zacząć od nowa. Chrome 85 otwiera teraz pliki od nowej karty. Z wyjątkiem pustych kart.

Chrome 85 przyśpiesza ładowanie stron o 10 proc.

Według informacji podawanych na blogu Chromium, w wersji 85 przeglądarki Chrome pojawiają się dwa usprawnienia zwiększające wydajność. Profile Guided Optimization ma przyśpieszyć ładowanie stron o 10 proc.; natomiast Tab Throttling zmniejszy obciążenie przeglądarki poprzez ograniczanie procesów odbywających się w nieużywanych kartach, co wpłynie na wydajność baterii. Ta funkcja pojawia się jednak na razie w wersji beta.

Jak podaje Google, Profile Guided Optimization jest w Chromie od wersji 53. Dotychczas opierał się na Microsoft Visual C++. Teraz PGO stworzono przy użyciu Clanga. Testy wykazały średnie przyśpieszenie w ładowaniu kart o 10 proc. Wyższe wyniki pojawiały się w momencie, gdy procesor miał do wykonania wiele zadań, takich jak uruchomienie innych programów czy kilku kart jednocześnie.

Chrome 85 dla Androida teraz w 64-bitach

Chrome w wersji 85 na Androida wreszcie przechodzi na wersję 64-bitową. Google zapowiadał tę zmianę od dawna, szczególnie, że Android obsługuje tę architekturę już od przeszło sześciu lat. Ta nowość jest szczególnie ważna dla osób posiadających w miarę mocne smartfony. Przejście na 64-bit pozwala lepiej wykorzystywać pamięć RAM.

Google zauważa, że nowa wersja może nieznacznie przyśpieszyć działanie przeglądarki na nowszych urządzeniach. No i jest jeszcze jeden haczyk. Jak na razie, 64-bitowy Chrome będzie dostępny tylko na sprzęcie z systemem Android 10.

Przeglądarkę Google Chrome na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a można znaleźć w naszym katalogu oprogramowania.