Google zignorował starania twórców. Dashlane Password Manager zniknął z Chrome Web Store

Dashlane Password Manager zniknął ze sklepu z dodatkami do Google Chrome. Powód to podejrzanie dużo uprawnień niezbędnych do działania, co według Google'a jest przesadą – na tyle dużą, że program zdecydowano się usunąć nie czekając na wyjaśnienia twórców. Z dodatku korzystały ponad 3 miliony użytkowników.

Na problem z menedżerem haseł zwrócił uwagę serwis Techdows. Co w tym przypadku najciekawsze, twórcy dodatku Dashlane Password Manager tłumaczą, że na tę chwilę nie wiedzą co mają zrobić, by przywróc program do Chrome Web Store. Przyznają, że wymaga on licznych uprawnień, ale są one niezbędne do poprawnego działania.

Chcąc wyświetlić dodatek w Chrome Web Store, obecnie można trafić tylko na komunikat o błędzie.

Aby rozwiać wątpliwości, twórcy proszą o dodatkowe wyjaśnienia na forum Google'a. Jak się okazuje, Google nie podał uzasadnienia, które wskazałoby konkretne uprawnienia budzące wątpliwości co do bezpieczeństwa, a w konsekwencji prywatności danych użytkowników. Twórcy uważają, że bez takiej wiedzy nie mają jak właściwie zareagować na zarzuty.

Dodatkowo twórcy Dashlane Password Managera zwracają uwagę na niedotrzymanie terminów ze strony Google'a. Usunięcie dodatku ze sklepu poprzedzone jest bowiem wiadomością e-mail z prośbą o podjęcie akcji przez twórców w ciągu 7 dni. Podobno wyjaśnienia i nowa wersja aplikacji zostały dostarczone natychmiastowo, a mimo to Google usunął dodatek z Chrome Web Store i to w ciągu 24 godzin, a nie dopiero po 7 dniach. Na tę chwilę nie wiadomo kiedy i czy dodatek zostanie przywrócony do sklepu z rozszerzeniami.

