Instagram bez skrótu do IGTV. Facebook poniósł porażkę

Jeśli ktoś chciałby zagłębić się w dłuższe formy wideo, to niekwestionowanym liderem na tym polu jest YouTube. Krótkie klipy mają dużą popularność na Instagramie i Tik-Toku, nawet Facebooku. Widać eksperyment z IGTV nie wypalił, bo ikona znika z Instagrama.

Zaplecze Facebooka, a w zasadzie ekosystem należącego do niego Instagrama to za mało, aby konkurować z popularniejszymi serwisami oferującymi klipy wideo. Nasuwa się od razu proste porównanie, które przytoczył techcrunch. IGTV pobrało 7 milionów użytkowników. To naprawdę dużo, ale porównując go do ponad miliarda w samym Instagramie, zdaje się kroplą w morzu.

Pionowy konkurent YouTuba nie sprawdził się. Google, które także podłapało na YouTube pionowe wideo, ale w krótkich formach nowego działu, również nie dało zabrać sobie zauważalnej części rynku. Zezwolenie na tradycyjne poziome ujęcia w IGTV nie zmieniło sytuacji.

fot. Instagram (IGTV)

Główna strona Instagrama bez IGTV

Ikona, która była odpowiedzialna za przejście do IGTV, nie widnieje już na głównej stronie aplikacji Instagram. Przejście do odpowiedniej sekcji jest mocniej ukryte. Można też postawić na samodzielną aplikację IGTV. Użytkownicy wolą jednak Stories. Integracja nie znika całkiem, ale nie będzie już tak promowana, widać nie ma to większego sensu.

Bardzo możliwe, że Facebook nie ma już dalszych planów na rozwój IGTV i nie chce reanimować swojego osobnego działu dedykowanemu obszerniejszym materiałom wideo. Jeśli tak, to pewnie aplikacja umrze naturalną śmiercią, mając coraz mniej aktywnych użytkowników wrzucających treści i je oglądających, a w pewnym momencie firma może ją skasować. Chociaż na razie to tylko spekulacje.

