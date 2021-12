Facebook Protect w Polsce. Użytkownicy zmuszeni do włączenia funkcji

Wielu naszych czytelników, a także prawie cała redakcja, dostało powiadomienia o konieczności uruchomienia opcji Facebook Protect na swoich kontach. Na jej włączenie ma się, standardowo, około dwóch tygodni. Dostaliśmy jednak wiadomości, że u wybranych osób czas na wyrażenie zgody na nowe zabezpieczenia wynosił zaledwie kilka dni. Jeżeli nie zgodzimy się na dołączenie do programu, Facebook zablokuje nasz dostęp do konta aż do czasu wyrażenia zgody.

Po co jest Facebook Protect?

Zgodnie z informacjami platformy, uruchomienie tej opcji ma zabezpieczeń konta osób, które mogą być potencjalnie odwiedzane przez znacznie większą liczbę osób niż w przypadku przeciętnego użytkownika Facebooka. Tego rodzaju zmiana objęła więc, przykładowo, administratorów fanpage'ów o sporym zasięgu.

Po włączeniu tej usługi przy logowaniu do Facebooka będą stosowane bardziej rygorystyczne zasady, aby ograniczyć możliwość uzyskania nieautoryzowanego dostępu do konta danego użytkownika. Dodatkowo, jeżeli zostanie zauważona nietypowa aktywność związaną z logowaniem do konta, platforma poprosi o wykonanie dodatkowych czynności, aby potwierdzić tożsamość właściciela konta.

Facebook Protect

Uruchomienie Facebook Protect

Usługę możemy uruchomić zaraz po dostaniu komunikatu, który jest widoczny na screenie powyżej. Po kliknięciu przycisku Włącz teraz, platforma sprawdzi, czy na naszym koncie istnieje już uwierzytelnianie dwuskładnikowe, a jeśli nie - będziemy musieli się na takowe zgodzić. Od tego momentu, na naszym koncie, będzie działała dodatkowa ochrona.