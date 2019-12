Instagram rozpoczyna globalną walkę z fałszem. Testy w USA zostały zakończone

Udostępnij:

Instagram wdraża nowy mechanizm, który ochroni użytkowników serwisu przed fałszywymi informacjami lub takimi, które choć częściowo wprowadzają odbiorcę w błąd. Twórcy poinformowali o zakończonych pracach nad algorytmami, które są właśnie uruchamiane na całym świecie.

W efekcie na Instagramie będzie można znaleźć mniej fake newsów, a informacje sprzeczne z faktami zostaną odpowiednio oznaczone. Z informacji prasowej dowiadujemy się, że wykorzystane zostaną tu mechanizmy przygotowywane z firmami trzecimi od maja bieżącego roku w USA. Teraz działanie zostaje rozszerzone na cały świat, a do programu ochrony użytkowników serwisu Instagram przed fałszem mogą dołączyć nowe organizacje.

Instagram będzie wyświetlać informacje o rozpoznanych fake newsach, fot. Facebook/Instagram.

Kiedy jakiś materiał zostanie uznany za choćby częściowo wprowadzający w błąd, Instagram automatycznie przestanie wyświetlać go w widoku Eksploruj oraz usunie z listy treści związanych z jego hasztagami. Ponadto dostanie dodatkową etykietę, by odbiorcy mieli świadomość, że oglądana przez nich treść pod kątem wiarygodności jest przynajmniej podejrzana. Etykiety będą widoczne we wszystkich miejscach – także w wiadomościach prywatnych.

Mechanizm automatycznego wykrywania fałszywych wiadomości będzie również czerpać korzyść z faktu, iż właścicielem Instagrama jest Facebook. Kiedy jakiś materiał zostanie oznaczony jako fałszywy na Facebooku, będzie automatycznie tak samo traktowany także na Instagramie.

W drugą stronę zabezpieczenie będzie działać analogicznie, więc wprowadzane zmiany na Instagramie mogą się także przełożyć na lepszą ochronę przed fałszem na Facebooku. O szczegółach można przeczytać na stronie pomocy technicznej.

Instagram jest dostępny do pobrania z naszego katalogu aplikacji.