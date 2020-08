Jak płacić telefonem? Prezentujemy kilka sposobów

Udostępnij:

Płatności telefonem to coraz częstsza forma dokonywania transakcji, zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w internecie. Ludzie stopniowo przekonują się do tego, iż zabieranie na zakupy portfela wypchanego kartami, gotówką i dokumentami nie jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Smartfony zostały stworzone po to, aby ułatwiać nam życie i nie inaczej jest w przypadku zakupów. Transakcje przy użyciu naszego mobilnego urządzenia są bezpieczne, szybkie i komfortowe dla kupujących. Poniżej przedstawiamy kilka sposób, jak płacić telefonem.

Jak płacić telefonem - BLIK

Jedną z najpopularniejszych form płatności telefonem są transakcje przy użyciu BLIK-a. Jest to usługa, która jest dostępna w aplikacjach mobilnych większości banków na rodzimym rynku. Nowoczesny, polski system płatności charakteryzuje się ogromną wygodą i szerokim zastosowaniem. Korzystanie z usługi polega na tym, iż użytkownik smartfona połączonego z internetem generuje za pośrednictwem swojej bankowości internetowej specjalny 6-cyfrowy kod. Następnie wprowadza go do terminala płatniczego w sklepie, w bankomacie lub w polu płatności BLIK na stronie internetowej. Zaznaczmy, że korzystanie z rozwiązania nie wymaga logowania się do systemu bankowości elektronicznej.

Aby zapłacić w sklepie BLIK-iem należy:

Poinformować sprzedawcę o wyborze takiej opcji. Przejść do aplikacji mobilnej w swoim telefonie, a następnie wygenerować kod. Wprowadzić kod w terminalu płatniczym, a następnie zatwierdzić w aplikacji.

BLIK-iem możemy płacić również za zakupy online. Odbywa się to w niemalże identyczny sposób. Aby zapłacić za zakupy w sklepie internetowym należy:

Wybrać opcję BLIK wśród dostępnych metod płatności na stronie internetowej. Przejść do aplikacji mobilnej w swoim telefonie, a następnie wygenerować kod. Wprowadzić kod w polu płatności, a następnie zatwierdzić w aplikacji.

Ważne, aby pamiętać, że raz wygenerowany kod BLIK jest aktywny maksymalnie 2 minuty. Transakcje wykonywane za pośrednictwem BLIK na kwoty powyżej 50 złotych wymagają dodatkowej akceptacji numerem PIN.

Lista banków, w których możliwe jest płacenie BLIK-em dostępna jest pod tym linkiem.

Logo BLIK

Jak płacić telefonem? Metoda HCE

Płacenie zbliżeniowe naszym smartfonem jest możliwe m.in. dzięki technologii HCE (ang. Host Card Emulation). To metoda oparta o rozwiązanie MCBP (MasterCard Cloud-Based Payments). Umożliwia ona stworzenie cyfrowej wersji karty płatniczej. Dzięki temu, kupujący mogą cieszyć się niezwykłą wygodą podczas finalizacji zakupów. Wystarczy bowiem, że wyciągną telefon, zbliżą go do terminala i zaakceptują transakcję. Cała procedura wygląda identycznie, jak w przypadku płatności tradycyjną kartą płatniczą.

Płatności powyżej 50 złotych wymagają potwierdzenia transakcji kodem PIN w swojej wirtualnej karcie HCE. Warto pamiętać, że może ona posiadać zupełnie inny kod, niż ten, który jest przypisany do naszej oryginalnej karty płatniczej.

Płatności HCE często nazywane są również mobilnymi płatnościami NFC. Wszystko dlatego, że aby móc dokonywać tego typu operacji, musi zostać wykorzystany moduł NFC w naszym smartfonie. Wybierając tą metodę musimy mieć dostęp do aplikacji mobilnej naszego banku. To za jej pośrednictwem stworzymy, a także skonfigurujemy naszą wirtualną kartę.

Aby zapłacić telefonem przy użyciu metody HCE należy:

Włączyć moduł NFC w naszym smartfonie. Sprawdzić, czy mamy dostęp do internetu (niektóre banki nie wymagają). Przybliżyć telefon do terminala w sklepie (wybudź go i odblokuj)

Oto lista banków, w których możliwe jest dokonywanie płatności metodą HCE:

PKO Bank Polski

Pekao SA

ING Bank Śląski

Bank Millennium

Santander Bank Polska

Spółdzielcza Grupa Bankowa

Jak płacić telefonem? Google Pay i Apple Pay

Płatność za pomocą tych aplikacji wygląda niemalże identycznie jak w przypadku wyżej opisywanej metody. Podstawową różnicą jest jednak to, iż użytkownicy muszą posiadać fizyczną wersję karty płatniczej, którą muszą podpiąć do aplikacji mobilnej.

Aby dodać naszą kartę do aplikacji, wystarczy:

Wpisać jej dane lub zrobić jej zdjęcie

Następnie przepisać jej datę ważności oraz kod CVC/CVV

Zweryfikować kartę, czyli podać kod SMS otrzymany od banku

Płatność telefonem w tym przypadku należy chyba do najprostszych z możliwych. Aby dokonać transakcji w sklepie konieczne jest jedynie przybliżenie smartfona do terminala płatniczego. Nie musimy przy tym uruchamiać apki. Przy transakcjach powyżej 50 lub 100 zł (w zależności od terminala) należy dodatkowo wpisać PIN karty na terminalu. Gdy płatność się powiedzie, na ekranie smartfona wyświetli się jej potwierdzenie (zielona ikonka).

Google Pay

Oto lista banków, w których możliwa jest płatność za pomocą Google Pay:

Alior Bank

ING Bank Śląski

Bank Millennium (częściowo, tylko klienci dawnego Eurobanku)

Santander Bank Polska

T-Mobile Usługi Bankowe

Spółdzielcza Grupa Bankowa

BNP Paribas

Bank Pocztowy

Credit Agricole

City Handlowy

Jak płacić telefonem iPhone z funkcją Face ID?

Aby użyć domyślnej karty, wystarczy kliknąć dwukrotnie przycisk boczny

Spójrzmy na nasz telefon, aby uwierzytelnić zakup za pomocą funkcji Face ID

Możemy także wprowadzić kod

Należy przytrzymać górną część telefonu w pobliżu terminala

Czekajmy aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Gotowe"

Jak płacić telefonem iPhone z funkcją Touch ID?

Aby użyć domyślne karty, należy umieścić palec na czytniku Touch ID

Należy przytrzymać górną część telefonu w pobliżu terminala

Czekajmy aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Gotowe"

Aplikacja Google Pay jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.