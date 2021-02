Jak zmieniła się branża IT w 2020 r.? Zobacz raport i prognozy

Udostępnij:

Zeszłoroczna pandemia odcisnęła swoje piętno na wszystkich branżach. Zmiany dotknęły także rynek IT – zeszły rok był szczególnie kiepski dla juniorów, czyli osób z małym doświadczeniem zawodowym. Co ciekawe, ogólne zapotrzebowanie na specjalistów za to zwiększyło się znacząco, w porównaniu z wcześniejszym rokiem.

Na kogo jest zapotrzebowanie?

Zgodnie z raportem opublikowanym przez jedną z najpopularniejszych platform z ogłoszeniami branżowymi, na pewno nie na juniorów. W roku 2019 łączny udział juniorskich ofert wynosił 12 procent, jednak w zeszłym roku spadł on do zaledwie 5 procent. Jednocześnie pandemia doprowadziła do wzrostu liczby publikowanych ofert – aż o 58 procent.

Jeżeli zaś chodzi o perspektywy zatrudnienia, to w przypadku ofert dla backendowców najczęściej poszukiwani byli specjaliści Java. Pracodawcy oczekiwali także znajomości REST i SQL, a także Dockera i MySQL. W przypadku frontendowców cały czas jest zapotrzebowanie na specjalistów JavaScript, oczywiście wraz ze znajomością CSS i HTML. Dobrze widziana jest także znajomość TypeScripta. Rynek najbardziej potrzebuje specjalistów Big Data, Security czy Business Intelligence, poza nimi coraz bardziej poszukiwani są również DevOpsi.

Rok 2020 był rokiem końca benefitów

Nie da się ukryć, że w czasie pandemii firmy szukały oszczędności gdzie tylko się dało. Nie dziwi toteż obcięcie benefitów i udogodnień pracowniczych. Najgorzej jednak było w firmach z budżetami eventowymi, szkoleniowymi czy dodatkami na kursy. Pracodawcy cały czas oferują jednak prywatną opiekę medyczną (znalazła się ona w aż 66 procentach ofert pracy). Jednocześnie wzrósł odsetek ogłoszeń z możliwością pracy zdalnej – z 9 do 31 procent wszystkich ofert.

Przewidywane prognozy

Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT może spowodować konieczność otwarcia branży na pracowników z Azji i Europy Wschodniej. Jednocześnie umowy B2B bez przerwy stanowią większość wśród oferowanych umów i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Podobnie jest z pracą zdalną, która pozostanie z nami na dłużej. To co jednak wszystkich interesuje to zarobki, które rosną w branży z roku na rok, w 2020 r. sięgały nawet 18 tys. PLN netto + VAT (B2B), bądź 14 tys. PLN brutto w przypadku UoP.