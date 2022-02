Badanie Społeczności IT 2022. Są już wstępne wyniki

Znakomitą większość badanych, zgodnie ze wstępnym raportem Badania Społeczności IT 2022, stanowią programiści - 56 proc. osób podało, że zajmuje takie stanowisko. Na drugim miejscu znaleźli się testerzy/qa z wynikiem 15 proc., a ostatnie miejsce na podium należy do Administatorów IT/DevOpsów (11 proc.). Około 24 proc. badanych podało, że ich miejscem zamieszkania jest Warszawa, co pokazuje, że stolica nadal trzyma się mocno jako główne centrum IT w Polsce.

Same warunki pracy także były badanie przez Bulldogjob. Społeczność IT, w aż 38 proc. zgadza się, że największą przeszkodą w efektywnej pracy są wadliwe procedury w firmie, a kolejne 29 proc. podaje, że ma problemy z komunikacją w firmie. Niestety, tylko 1,5 proc. badanych podało, że nie ma przeszkód w efektywnym wykonywaniu swoich zadań. Dodatkowo w badaniu widać, że firmy dalej mają problem z zapewnieniem dobrej atmosfery - 5,2 proc. przyznaje, że w ich miejscu zatrudnienia jest ona zła.

Najpopularniejszym językiem programowania, co nie będzie specjalnie zaskakujące, jest JavaScript z wynikiem 41 proc. Co więcej, 46 proc. uczestników badania podało, że korzysta z SQL-a w pracy, przez co wyprzedził on w popularności JavaScript. Sporą popularnością cieszy się również Python (32 proc.), Java (29 proc.) czy TypeScript (22 proc). Na samym końcu badania znalazły się za to Rust (1 proc.), Swift (1,6 proc.) czy Scala (1,5 proc.).