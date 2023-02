Ile zarabia junior w IT? Wzrosty o kilkanaście procent

Zarobki w IT to temat poruszający wyobraźnię. Specjaliści w tej dziedzinie mogą zarabiać krocie. Okazuje się jednak, że nawet niezbyt doświadczeni pracownicy otrzymują wysokie oferty wynagrodzenia. Czasem dochodzą one nawet do 20 tys. zł.

IT to zdecydowanie branża, która jednoznacznie kojarzy się z wysokimi zarobkami. Najnowsze dane mówią, że wybrani specjaliści mogą zarobić do 20 tys. zł. To jednak wyjątkowe ogłoszenia i większość z kandydatów nie ma co liczyć na podobne oferty. Ale to nie znaczy, że zarobią źle.

Z przeprowadzonej przez Just Join IT i Kodilla.com analizy wynika, że średnie zarobki oferowane juniorom w branży IT wynoszą nieco ponad 7,5 tys. brutto na umowie o pracę i 8,7 tys. netto na B2B. W niektórych kategoriach można zarobić jednak wyraźnie więcej, niż wskazują na to wartości średnie dla ogółu juniorów w branży. Niestety, wraz z wynagrodzeniem idą względnie wysokie wymagania, przez co dość ciężko dostać pracę.

- Firmy coraz częściej stawiają na własnych pracowników i nie chodzi wyłącznie o doskonalenie ich kompetencji, ale przede wszystkim o reskilling, czyli wyszukiwanie talentów gotowych do całkowitego przekwalifikowania się. Nic dziwnego, bo szkolenie własnych kadr do zupełnie nowych ról - nawet na poziomie juniorskim - to świetne rozwiązanie, które pozwala stawiać czoła wyzwaniom związanym z automatyzacją, cyfryzacją i rosnącym zapotrzebowaniem na pracowników w IT - mówi Magdalena Rogóż, ekspertka ds. rynku IT w Kodilla.com.

Stawki oferowane juniorom są mocno zróżnicowane. Jak wynika z przeprowadzonej analizy, najniższe zaoferowane w 2022 r. zarobki spośród przeanalizowanych wyniosły 2722 netto na umowie B2B i 3000 zł brutto na umowie o pracę. Były to oferty dla juniora pracującego w HTML. Najwyższa z ofert to 22 tys. netto na B2B dla juniora pracującego w Scala i 23,5 tys. brutto na umowie o pracę dla osoby zajmującej się Go.

Trzeba mieć jednak świadomość, że po pierwsze - są to wyjątkowe ogłoszenia, dalekie od standardowych ofert, a po drugie, były to górne granice widełek. Trzeba jednak przyznać, że kwoty, którymi operuje się w IT, mogą robić wrażenie na nowych kandydatach. W tabeli zestawiono średnie wynagrodzenie dla juniorów zajmujących się różnymi technologiami.

