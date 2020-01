Kody QR, zrzuty ekranu i nie tylko – Chrome na Androida zyska nowe menu udostępniania

Udostępnij:

Google Chrome na Androida otrzyma niedługo nowe opcje dostępne z poziomu menu udostępniania. W niestabilnym wydaniu Canary można już bowiem testować między innymi wbudowany generator kodów QR oraz narzędzie do edycji zrzutów ekranu.

Testowanie na tym etapie musi się jednak sprowadzać tylko do analizy interfejsu. Nowe opcje w Google Chrome da się już wyświetlić, ale do pełnej sprawności jeszcze jest daleko. Odświeżone menu udostępniania stron obejmuje narzędzie do tworzenia i skanowania kodów QR, edytor zrzutów ekranu oraz możliwość przesyłania stron na inne urządzenia.

Nowe menu udostępniania (na razie mocno niedopracowane) można znaleźć w Chrome Canary.

Aby je wyświetlić – mając świadomość, że na tę chwilę stanowią jedynie atrakcję wizualną dla testerów – należy zajrzeć do ustawień eksperymentalnych chrome://flags . tutaj należy odszukać dwie flagi: #chrome-share-screenshot oraz #chrome-sharing-hub i zmienić ich wartości na Enabled. Na koniec potrzebne będzie jeszcze ponowne uruchomienie aplikacji.

Aby zobaczyć odświeżone menu udostępniania, należy otworzyć dowolną stronę, a następnie w menu znaleźć przycisk Udostępnij. Opisywane opcje pojawią się tuż nad typowymi dla Androida skrótami pozwalającymi przekazywać elementy na przykład przez komunikatory.

Kopiowanie zdjęć prosto do schowka

Opisane nowości w menu udostępniania, to tylko niektóre nowości, które w nadchodzących tygodniach i miesiącach trafią do przeglądarki Google'a.

Jak informowaliśmy wczoraj, Chrome pozwoli także na kopiowanie zdjęć z sieci w prosto do schowka. Pozwoli to szybciej przesyłać je znajomym lub załączać w wiadomościach e-mail, bez konieczności pobierania lub korzystania właśnie z menu udostępniania.

