Chrome na Androida pozwoli kopiować zdjęcia prosto do schowka

Udostępnij:

Przeglądarka Google Chrome w wersji mobilnej na Androida może wkrótce dostać wygodną funkcję kopiowania zdjęć. Jak zauważono w jednym z commitów w Chromium Geritt, twórcy pracują nad implementacją kopiowania grafik prosto do schowka, co uławi ich udostępnianie.

Obecnie użytkownicy Androida korzystający z Google Chrome, którzy chcą podzielić się jakimś zdjęciem z internetu, są zmuszeni korzystać z menu udostępniania (które miewa problemy z szybkością działania) lub pobrać je do pamięci urządzenia i dopiero wówczas wysłać, na przykład w komunikatorze.

Commit w Chromium Gerrit sugeruje trwające prace nad kopiowaniem zdjęć prosto do schowka, źródło: Chrome Gerrit.

Przygotowywana funkcja ma pozwolić na kopiowanie dowolnych grafik z Chrome'a prosto do schowka Androida, co pozwoli dużo szybciej przekazywać je dalej – wystarczy wówczas wkleić zawartość schowka do e-maila czy wiadomości w dowolnym komunikatorze.

Na funkcję kopiowania zwrócił uwagę serwis XDA Developers. Commit został dodany 19 stycznia, ale na tę chwilę trudno dotrzeć do oficjalnych informacji, które mogłyby zdradzić, kiedy nowa funkcja trafi do przeglądarki. XDA Developers zwraca uwagę, że kiedy nowość zostanie już aktywowana, będzie ją można włączyć w przeglądarce przy pomocy flagi #context-menu-copy-image .

Chrome na Androida jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.