Mapy Google oferują wiele funkcji, o których mogliście nie wiedzieć

Udostępnij:

Wielu użytkowników smartfonów korzysta z aplikacji Mapy Google jako nawigacji pierwszego wyboru. To wszechstronne narzędzie, którego nie wykorzystujemy w pełni. W kodzie programu czai się sporo ciekawych funkcji.

Wspólne podróże ze znajomymi, planowanie wyjścia, dodatkowe przystanki czy umilanie czasu jazdy ulubioną muzyką? To tylko niektóre możliwości, które dają Mapy Google. Aplikacja giganta z Mountain View skrywa wiele funkcji. Ciężko znać je wszystkie, nawet pomimo regularnego korzystania z tego oprogramowania, a wymieniając kompleksowo całość, można by nawet napisać obszerny podręcznik. Przyjrzymy się kilku wybranym opcjom.

Szukaj na PC, nawiguj na smartfonie

Ekosystem Google ma wiele ciekawych opcji związanych z synchronizowaniem i udostępnianiem pracy. Jedną z nich jest wysyłanie aktualnego stanu Map Google z przeglądarki internetowej na telefon. Nie trzeba ręcznie na nowo planowej tej samej trasy. Oczywiście musimy być zalogowani na konto Google w przeglądarce. Wystarczy nacisnąć ikonę ze smartfonem i wybrać odpowiednie urządzenie.

Mapy Google zapamiętają miejsce parkingowe

Nie musimy pamiętać o tym, gdzie zostawiliśmy samochód. Na dużych parkingach może to być kłopotem, a w niestrzeżonych miejscach pozycje postojowe nie muszą być numerowane czy opisane sektorami. Jeśli naciśnie się na niebieską kropkę, która symbolizuje naszą aktualną lokalizację, przejdziemy do małego menu. W nim można zapisać aktualną pozycję jako miejsce parkowania.

Kalibracja kompasu

Czasem pokazywanie orientacji w terenie nie działa dokładnie. Częstsze są problemy nie tyle z modułem GPS, co elektronicznym kompasem. Mapy Google nie pokazują wtedy poprawnie orientacji. Poprzedni ekran po naciśnięciu niebieskiej kropki naszego aktualnego punktu ma więcej możliwości. W dolnym lewym rogu umieszczono opcję kalibracji kompasu.

Historia podróży - oś czasu

Zależnie od ustawień, smartfon z mniejszą lub większą dokładnością notuje historię lokalizacji. W Mapach Google można sprawdzić pozycję "Twoja oś czasu". Przejrzymy nasze trasy w konkretnych dniach, zobaczymy jakie miejsca odwiedziliśmy (pogrupowane kategoriami) czy do jakich miast odbywaliśmy podróże. Historię można też wyłączyć lub wyczyścić konkretne dni.

Prędkościomierz i sterowanie muzyką w Mapach Google

Mapy Google pozwalają dodać do ekranu głównego nawigacji kilka ciekawych funkcji. Po przejściu z głównego menu do "Ustawień" i dalej "Ustawień nawigacji" możemy aktywować prędkościomierz czy sterowanie multimediami. Dzięki temu uzyskamy dodatkową weryfikację jazdy samochodu i będziemy wygodnie zarządzać przygrywającą nam muzyką podczas podróży - bez konieczności chwilowej zmiany wyświetlanej aplikacji.

Zaplanuj postoje i dodatkowe punkty podróży

Nie raz udając się do konkretnego miejsca, mamy kilka spraw do załatwienia po drodze. Szybki wypad do sklepu, odebranie paczki… Nie musimy kilka razy ustalać trasy ani zbaczać z głównej drogi bez pomocy Map Google. Możemy podczas planowania miejsca docelowego, dodać kilka przystanków w menu o symbolu trzech kropek po prawej stronie. Ustawimy też preferowaną godzinę wyjazdu lub przyjazdu.

Wspólne wycieczki - podziel się trasą Map Google

Poprzednie menu przyda się też w momencie wycieczek w większym gronie. Dzięki niemu udostępnimy innym naszą trasę czy przynajmniej aktualne miejsce pobytu. Szukacie się w nieznanym mieście, w którym oglądacie zabytki? Chcecie lepiej zsynchronizować podróż w kilka samochodów? Nie ma problemu.

Znajdź miejsce na nocleg

Na pewno wiecie, że w odpowiednim powiększeniu terenu Map Google, można dostrzec symbole różnych obiektów od zabytków przez przystanki komunikacji po sklepy, hotele i wiele innych pozycji. Hotele są o tyle dobrze obsługiwane, że nie trzeba ręcznie zaznajamiać się z ofertą i dostępnością miejsc, jeśli zauważymy daną placówkę w Mapach Google. Wystarczy na nią kliknąć i wybrać poniżej przycisk "Dostępność".

Aplikację możesz pobrać z naszej bazy oprogramowania dla Androida i iOS.