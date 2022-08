Google Maps to narzędzie, które sprawdzi się nie tylko w odkrywaniu nowych miejsc i podręcznej nawigacji. W serwisie można też wyznaczyć trasę, którą w późniejszym czasie możemy udostępnić na inne urządzenia, jak i innym osobom. Nie jest to skomplikowane zadanie, warto więc zobaczyć, jak to zrobić.

Google Maps: jak udostępnić trasę?

Po wyznaczeniu trasy, która będzie wersją ostateczną, udajemy się do Menu, gdzie z rozwijanej listy wybieramy Udostępnij lub umieść mapę.

Po kliknięciu, na ekranie pojawi się nowe okno z Google Maps, w którym mamy do dyspozycji kilka możliwości udostępnienia wybranej trasy. Możemy ją udostępnić na swoim Facebooku oraz Tweeterze. Do tego mamy do dyspozycji link do trasy, który możemy wysłać mailem czy w popularnych komunikatorach.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Krzysztof Fiedor Google Maps: opcje udostępnienia trasy

A to i tak nie wszystkie opcje, jakie są dostępne. Jeśli mamy przypisanych kilka urządzeń do konta Google, możemy z Google Maps wysłać trasę do jednego z nich. Z poziomu wyznaczonej trasy wybieramy przycisk Wyślij trasę na telefon. Pojawi się nowe okno, gdzie będą widoczne przypisane urządzenia do konta Google (np. samartfon, tablet) a także nasz e-mail i numer telefonu, na który wyślemy link do trasy za pomocą SMS-a.

Wystarczy kliknąć w wybrane urządzenie, e-mail lub numer, a wytyczona trasa trafi na odpowiednie urządzenie.

Ot i cała filozofia. Wytyczona trasa trafiła do wybranych osób i urządzeń. Wystarczy, że klikną w link, a trasa pojawi się na ich urządzeniach. Pozostaje się już tylko cieszyć ze wspólnego wyjazdu czy dłuższej wyprawy.

Krzysztof Fiedor, dziennikarz dobreprogramy.pl