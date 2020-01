Mapy Google w Android Auto – przegląd ustawień, które nie wszyscy znają

Udostępnij:

Mapy Google znane są z pewnością większości użytkowników Androida. Wykorzystując nawigację w samochodzie, warto korzystać z nich przede wszystkim za pośrednictwem Androida Auto, by ułatwić sobie sterowanie aplikacją. Nie każdy jednak wie, że dobrze jest także zwrócić uwagę na kilka ustawień, dzięki którym korzystanie z Map Google (i nie tylko) może być po prostu wygodniejsze.

Od razu wypada zaznaczyć, że korzystanie z Androida Auto może (ale nie musi) wiązać się z posiadaniem nowoczesnego samochodu, wyposażonego w ekran i obsługę tego systemu. Android Auto to także oddzielna aplikacja, którą można uruchamiać w smartfonie i za jej pośrednictwem korzystać z Map Google czy Spotify. Androida Auto można pobrać z naszego katalogu aplikacji.

Ustawienia Androida Auto

Jak sugerują rozterki wielu użytkowników w internecie, nie zawsze zaglądają oni do ustawień różnych aplikacji, a to może pomóc rozwiązać wiele problemów. Nie inaczej jest z Androidem Auto, który działa "od razu" bez konfiguracji. Jednak wprowadzenie kilku zmian znacznie zwiększy komfort korzystania z aplikacji – i samej jazdy. Opcje Androida Auto można znaleźć w wysuwanym menu w aplikacji.

Ustawienia Androida Auto w smartfonie.

W ustawieniach warto zwrócić uwagę przede wszystkim na ustawienia powiadomień. To kluczowe szczególnie dla osób, które często otrzymują wiadomości w komunikatorach i słuchają muzyki z Androida Auto w samochodzie. Dzięki opcjom można samemu zdecydować, które informacje mają pojawiać się na ekranie i skutkować odtworzeniem powiadomienia dźwiękowego.

To istotne nie tylko z uwagi na skupienie kierowcy, ale także komfort odtwarzania muzyki. Przy każdym powiadomieniu Android Auto domyślnie przycisza muzykę, by powiadomienie zostało usłyszane. To czytelny sposób informowania o nowych wiadomościach, ale może przeszkadzać, jeśli któryś ze znajomych postanowi w trakcie podróży "zalać" nas dziesiątkami zdjęć i wiadomości, w praktyce uniemożliwiając wygodne słuchanie muzyki w aucie.

Inne istotne ustawienia to opcje Asystenta Google, możliwość automatycznego włączania Bluetootha po uruchomieniu Androida Auto (przydatne, jeśli kierowca korzysta ze słuchawki lub zestawu głośnomówiącego) oraz możliwość ustalenia domyślnej odpowiedzi, która zostanie wysłana nadawcom wiadomości, jeśli kierowca zdecyduje się zareagować na wysyłane treści.

Ustawienia Map Google

Ustawienia bezpośrednio związane z nawigacją można natomiast znaleźć w samych Mapach Google uruchomionych z poziomu Androida Auto. Tutaj opcje pokrywają się z tymi, które można znaleźć w Mapach uruchamianych w smartfonie niezależnie. Do najważniejszych należy zaliczyć te dotyczące kolorów mapy, głośności lektora czy wyświetlania mapy w trybie satelitarnym. Nowością jest także wyświetlanie świateł.

Ustawienia Map Google w Androidzie Auto (w smartfonie).

Nie każdy wie także, że w ustawieniach Map Google można wskazać, czy podczas wyznaczania trasy aplikacja ma unikać autostrad, promów i płatnych dróg. To preferencje, które w klasycznych nawigacjach często ustawia się jednorazowo na potrzeby konkretnej trasy. W Mapach Google ustawienie jest globalne i dotyczy wszystkich planowanych podróży.

Mapy Google oferują wiele funkcji, które nie są bezpośrednio związane z nawigowaniem. Najciekawsze z nich zebraliśmy w odrębnym poradniku.

Decydując się na wyświetlanie mapy w trybie satelitarnym, warto mieć na uwadze zużycie danych oraz wydajność smartfonu. Jeśli urządzenie nie jest najwyższej klasy i miewa problemy z płynnością wyświetlania Map z klasycznym widokiem, w trybie satelitarnym najpewniej będzie jeszcze gorzej. Odrębną kwestią pozostaje dylemat, czy tryb satelitarny jest dostatecznie czytelną formą prezentacji.

Opcje w samochodzie

Android Auto to nawigacja nie tylko na ekranie smartfonu, ale przede wszystkim w samochodzie, na wyświetlaczu wbudowanym w pojazd. Warto wiedzieć, że tutaj też dostępnych jest kilka ustawień. Jest ich jednak mniej i ograniczono je tylko do tych niezbędnych.

Ustawienia Map Google w Androidzie Auto w samochodzie są uboższe.

Po pierwsze, podobnie jak w samym smartfonie, dostępna jest tu możliwość wyłączenia informacji o natężeniu ruchu na drogach. W samochodzie także można korzystać z widoku satelitarnego. W jego przypadku należy mieć dodatkowo na uwadze, że tryb nocny Map Google zmieni jedynie kolory elementów interfejsu, zaś sama mapa pozostanie taka, jak w dzień.

Widok satelitarny jest dostępny także w samochodzie. Tryb nocny w widoku satelitarnym zmienia tylko kolory stałych elementów interfejsu.

Ewentualne przyciemnienie wyświetlacza jest już cechą konkretnego ekranu w pojeździe i zależy od implementacji producenta. Rozsądniej jest więc korzystać z prostej mapy bez widoku z satelity – wówczas jej kolory również zostaną zmienione nocą.

Z poziomu wyświetlacza w samochodzie, w Mapach Google można dodatkowo zmienić preferencje planowania trasy (wspomniane wcześniej unikanie opłat, autostrad i promów) oraz edytować opcje powiadomień. W ten sposób można tymczasowo wyciszyć lektora, na przykład kiedy podczas jazdy jeden z pasażerów chce sobie urządzić drzemkę.

Opcja wyciszania pozwala wyłączyć lektora na pewien czas. W samochodzie także można zmieniać preferencje planowania tras.

Aplikację Android Auto oraz Android Auto for phone screens (dla użytkowników Androida 10) można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.