Microsoft Edge Chromium wkrótce na Xbox Series X. Przyda się do kilku ciekawych rzeczy

Microsoft Edge już od dawna ma swoją nową wersję na Windows 10 i cieszy się sporą popularnością jak na przeglądarkę, która nie jest Google Chrome. Niestety na konsolach Xbox mamy jeszcze starą wersję aplikacji - która została już wyparta z komputerów osobistych. Są jednak dobre wieści - Microsoft właśnie wypuścił nowego Edge'a w wersji na konsole Xbox Series X|S i Xbox One.

Microsoft Edge w wersji na konsole Xbox od ponad 4 lat nie otrzymał żadnej istotnej aktualizacji funkcjonalności. Była to dość powolna, siermiężna wersja tego co niegdyś mieliśmy na PC. A co najgorsze - bez jakiejkolwiek synchronizacji między komputerem a konsolą.

Nowy Edge na Xboxa z silnikiem Chromium to natomiast zasadniczo ta sama wersja, jaka jest obecnie na Windows 10.

Mówi się, że przeglądarki na konsolach mają coraz mniejszą rację bytu. Jednak w przypadku Xboxa posiadanie współczesnego oprogramowania tego typu może nieść ze sobą wiele korzyści.

Na przykład na nowym Edge'u na konsolach Xbox będziemy mogli strumieniować gry z platformy Google Stadia, a także nadchodzących Amazon Luna, a może i nawet Xbox Game Pass w chmurze (które wkrótce doczeka się obsługi przez przeglądarkę) czy też Nvidia GeForce Now.

Ponadto dzięki nowej wersji Chrome będzie można uzyskać dostęp do sieciowych komunikatorów, takich jak Discord, czy też uruchamiać gry, czy emulatory przeglądarkowe.

Plusem Edge'a na Xboxach jest również używanie tego samego mechanizmu synchronizacji, co zapewni dostęp do tych samych rozszerzeń, niedawno wprowadzonych pionowych zakładek, Kolekcji i zagwarantuje zachowanie haseł.

Microsoft Edge Chromium jest obecnie dostępny na Xbox Series X|S i Xbox One dla członków programu testowego w kręgu aktualizacji Alpha Skip Ahead. Przeglądarka nie obsługuje w tym momencie myszy i powinna się ukazać w pełnoprawnej wersji jeszcze w pierwszej połowie 2021 r.

Microsoft Edge na Windowsa, macOS-a, Androida i iOS-a jest dostępny w naszym katalogu oprogramowania.