Microsoft Office na Androida: jedna aplikacja zamiast Worda, Excela i PowerPointa

Użytkownicy Androida mogą już korzystać z nowego pakietu Microsoft Office na swoje smartfony. To aplikacja łącząca możliwości Worda, Excela i PowerPointa, wzbogacona dodatkowo o kilka mniejszych narzędzi. Całość jest prosta w obsłudze i zdecydowanie wygodniejsza od przełączania się pomiędzy odrębnymi aplikacjami.

Microsoft Office na Androida pozwala uruchamiać pliki bezpośrednio z chmury OneDrive lub lokalnie zapisane dokumenty w smartfonie. W tym pierwszym przypadku atutem jest strona główna aplikacji, w której wyświetlane są ostatnio otwierane pliki. Działa to analogicznie, jak w aplikacjach pakietu Office 365 na desktopach. Tutaj jednak w jednym widoku wymieszane są dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje i PDF-y.

Microsoft Office to nowa aplikacja na Androida, która oferuje więcej niż tylko dostęp do dokumentów z Worda czy Excela.

Kliknięcie dowolnego dokumentu uruchamia jego edytor. To znane, uproszczone wersje Worda, Excela i PowerPointa, w których można dopracować dokument. Stworzenie nowego też jest oczywiście możliwe, ale wygoda w przypadku ekranu smartfona jest już dyskusyjna. Program jest jednak dostępny także na tablety, a niektóre smartfony można przecież podpiąć do większych wyświetlaczy.

Warto zwrócić uwagę, że w pakiecie Office na Androida znalazło się także miejsce na dodatkowe narzędzia. Pozwalają one między innymi rozpoznawać tekst na zdjęciach dokumentów (i kopiować go do schowka) czy konwertować grafiki na PDF-y. Do dyspozycji jest także czytnik kodów QR.

