Microsoft Teams na iOS-a dostał aktualizację. To szereg poprawek ułatwiających pracę zdalną

Microsoft Teams na iOS-a dostał aktualizację, która szczególnie w czasie nacisku na pracę zdalną, może się okazać wyjątkowo przydatna. Do aplikacji wprowadzono drobne nowości, które wcześniej były już dostępne dla użytkowników Androida. Wśród nich możliwość wyświetlania napisów na żywo, choć ta funkcja dostępna jest jedynie w języku angielskim.

Na zmiany zwrócił uwagę serwis MSPoweruser i jak się okazuje, większość większość z nich to mniejsze nowości. W komplecie jest to jednak szereg przydatnych zmian, które z pewnością przydadzą się podczas korzystania z Microsoft Teams na co dzień.

Wśród nowości znalazła się na przykład opcja wyświetlania udostępnionych plików w przypadku dołączenia do konferencji poza zasięgiem Wi-Fi czy możliwość dzielenia się linkami do kanałów w celu udostępnienia ich innym. Ponadto Teams na iOS-a zyskał skrót do wykonywania połączeń po dłuższym przyciśnięciu ikony oraz powiadomienia (z dźwiękiem i wibracją) o nowych połączeniach w czasie odbywania innej konferencji.

Microsoft Teams to jeden z częściej stosowanych przez firmy komunikatorów, który w dobie zagrożenia koronawirusem jest szczególnie doceniany. Zainteresowanie aplikacją jest ogromne, a tylko w ciągu tygodnia przybyło tu 12 mln aktywnych użytkowników. Najprawdopodobniej z tego powodu do dzisiaj aplikacja nie działa zbyt stabilnie w niektórych przypadkach.

Microsoft Teams na Windowsa, macOS-a, Androida oraz iOS-a jest dostępny do pobrania z naszego katalogu oprogramowania.