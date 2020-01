Udostępnij:

AirDrop - technologia Apple'a odpowiedzialna za udostępnianie plików - przez ponad 8 lat nie doczekała się realnej alternatywy ze strony Google'a. Wkrótce ma się to jednak zmienić.

Przez lata uniwersalną metodą udostępniania plików w ramach ekosystemu Google'a pozostawał Android Beam. Rozwiązanie było jednak tak archaiczne, że firma postanowiła usunąć je z najnowszego Androida 10 całkowicie i rozpocząć prace nad czymś lepszym.

Pierwsze wieści na temat funkcji Fast Share pojawiły się latem ubiegłego roku. Zanim prace nad nią zostały zakończone, Google zdecydował się na przeprowadzenie rebrandingu.

Fast Share to teraz Nearby Sharing

Rebranding zauważył serwis XDA Developers, przeczesując najnowszą wersję Usług Google Play (20.1.03).

Nearby Sharing (w Polsce będzie to zapewne "Udostępnianie w pobliżu" lub coś w tym stylu) wykorzystuje Bluetootha do inicjowania połączenia między urządzeniami oraz Wi-Fi do transmisji danych. Dzięki temu przesył plików między urządzeniami znajdującymi się w odległości ok. 30 cm ma się odbywać duuużo szybciej niż w przypadku Androida Beam.

Kiedy nowa funkcja zostanie aktywowana u użytkowników? Tego nie wiadomo, ale zmiana nazwy oraz ikon systemowych może świadczyć o tym, że premiera zbliża się wielkimi krokami. Dobra wiadomość jest taka, że mowa o rozwiązaniu powiązanym z Usługami Google Play, więc aktualizacja Androida nie będzie konieczna.

Google dał się wyprzedzić Chińczykom

Uśmiercenie Androida Beam oraz zszycie Nearby Sharing z Usługami Google Play sprawiło, że chińscy producenci znaleźli się w trudnym położeniu. Na tamtejszym rynku UGP nie działają, więc lokalni użytkownicy zostali nagle odcięci od aneroidowej technologii wymiany plików.

Nie dziwi więc, że dosłownie kilka dni po pojawieniu się pierwszych wieści na temat funkcji Fast Share, firmy Xiaomi, OPPO oraz vivo ogłosiły rozpoczęcie prac nad alternatywnym standardem. I tu robi się ciekawie, bo ich rozwiązanie już działa, a technologia Google'a wciąż nie wyszła z fazy wewnętrznych testów.

Miejmy nadzieję, że start Nearby Sharing to bardziej kwestia dni niż miesięcy.