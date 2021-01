Netflix zyska "losowanie filmów" – nowość dla niezdecydowanych

Udostępnij:

Netflix zadba o to, by przed ekranem nie zabrakło twojego zainteresowania. Jak zwraca uwagę TechCrunch, do wszystkich użytkownik aplikacji jeszcze w tym roku trafi nowa funkcja Shuffle Play (na tym etapie to robocza nazwa), czyli po prostu opcja losowego odtwarzania kolejnych filmów. W praktyce może przypominać tryb włączonego autoodtwarzania w serwisie YouTube.

Jak się okazuje, nowa opcja już teraz może być dostępna dla części użytkowników Netfliksa, bowiem rozpoczęto jej publiczne testy. Po zakończeniu oglądania filmu czy serialu, aplikacja sama zaproponuje kolejną produkcję do obejrzenia – na podstawie dotychczasowych wyborów i gustu użytkownika. Z zapewnień twórców serwisu wynika, że opcja ta będzie dostępna dla każdego użytkownika jeszcze w tym roku.

Szczegóły nie są jednak jasne, zważywszy na fakt, że Netflix nie zdecydował się odpowiedzieć na niektóre pytania dziennikarzy. Ustalono jednak, że funkcja losowego odtwarzania jest obecnie testowana tylko w Netfliksie na telewizorach, ale nie jest dostępna w wersji webowej czy smartfonach. W tym momencie nie ma więc pewności, czy kiedy zostanie już przetestowana, trafi jednocześnie do wszystkich wydań odtwarzacza.

Netflix potwierdził natomiast, że finalna wersja nowej funkcji trafi do wszystkich użytkowników serwisu w pierwszej połowie 2021 roku. Konkretna data jednak nie padła, przez co można zakładać, że testy muszą jeszcze "swoje potrwać".

