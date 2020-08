Nie oddzwaniaj na te numery. Można stracić pieniądze

Udostępnij:

Po raz kolejny Polacy znaleźli się na celowniku oszustów telefonicznych, a doniesienia o podejrzanych numerach spływają z całego kraju. Nieostrożność może prowadzić do poważnych strat finansowych, dlatego warto zachować szczególną ostrożność i przede wszystkim nie oddzwaniać na nieznane numery, zwłaszcza zagraniczne.

Mechanizm oszustwa jest bardzo prosty. Przestępcy dzwonią do nas nie dłużej niż do czasu pierwszego sygnału, po czym rozłączają się. Następnie liczą na to, że osoba, do której dzwonili, oddzwoni. Oszustwo jest na tyle dobrze zaplanowane, że numery przypominają stacjonarne z kierunkowym z jednego z polskich miast.

Przykładowo może to być początek (+995), gdzie (95) to numer kierunkowy do Gorzowa. Kolejny numer, jaki wykorzystują przestępcy, rozpoczyna się od (+375), gdzie (75) to z kolei numer kierunkowy do Jeleniej Góry. W rzeczywistości jednak numery przekierowują za granicę. W tych przypadkach do Gruzji lub na Białoruś. Minuta takiego połączenia to koszt ok. 2 zł.

Część operatorów wyświetla informację o zagranicznym pochodzeniu numeru. W takim wypadku oszustwo jest łatwe do przejrzenia, chociaż w okresie wakacyjnym wiele osób może wyczekiwać połączeń również spoza naszego kraju. Jeżeli więc macie wątpliwości, kto do was dzwonił, zamiast oddzwaniać, możecie sprawdzić, czy numer nie znajduje się na liście potencjalnie niebezpiecznych.

Jak rozpoznać fałszywe połączenia i się przed nimi ustrzec?

Polskie numery rozpoznasz po prefiksie (+48);

Numery krajowe składają się zawsze z 9 cyfr - dłuższe lub krótsze powinny wzbudzić podejrzenia;

Listę prefiksów zagranicznych znajdziesz m.in. na stronach operatorów - zanim oddzwonisz na nieznany numer, sprawdź, skąd jest;

Zablokuj niechciane połączenia - pojedyncze numery możesz blokować ręcznie z poziomu większości smartfonów lub w porozumieniu z operatorem.

Przypominamy, że to nie jedyne popularne metody oszustów, z którymi mamy ostatnio do czynienia. W zeszłym tygodniu pisaliśmy o wzmożonej aktywności przestępców wykorzystujących fałszywe maile i wiadomości bankowe czy rzekome pre-ordery na grę Cyberpunk 2077. Szczegółowo o cyberprzestępczości w czasie wakacji przeczytacie w tekście Piotrka Urbaniaka.