Nokia 400 4G z Android GAFP, czyli pół smartfon, pół feature phone – z nowym systemem

Nokia pracuje nad urządzeniem, które ma stanowić kompromis między smartfonem a klasycznym feature phone. Takie pogłoski pojawiły się już w ubiegłym roku, ale ponoć teraz już jesteśmy naprawdę blisko premiery tego sprzętu. I jest on o tyle intrygujący, że według doniesień zaoferuje nieznany dotąd system operacyjny, Android GAFP.

W sierpniu ubiegłego roku telefon określany jako Nokia 400 4G pojawił się na krótkim wideo, jednak po tym słuch o nim zaginął. Teraz sprawa powraca dzięki wpisowi do bazy Wi-Fi Alliance.

Model 400 4G ma klasyczną jednobryłową budowę, z ekranem o przekątnej około 2,4 cala i fizycznymi przyciskami. Sama jego nazwa wskazuje na obecność modemu LTE, a ponadto mówi się jeszcze o Wi-Fi i Bluetooth 4.2. Niemniej w tym przypadku najciekawsze okazuje się to, co kryje się pod maską, a jest to swoiste połączenie klasyki z nowoczesnością.

Zgodnie z informacjami krążącymi po sieci, Nokia 400 4G otrzyma nowy system operacyjny Android GAFP, czyli rozwiązanie bazujące na technologii Google'a, lecz okrojone jeszcze bardziej niż Android GO. System ten miałby być czymś na kształt stosowanego obecnie przez Nokię oprogramowania Smart Feature OS, tyle że osadzonym w usługach firmy z Mountain View.

Na ubiegłorocznym nagraniu widać wyraźnie ikonki Map Google, przeglądarki Chrome czy YouTube'a. Rodowodu tych aplikacji chyba nikomu przedstawiać nie trzeba.

Wymarzony telefon tradycjonalistów?

Bazując na tym, co wiemy obecnie, Nokia 400 4G zapowiada się naprawdę ciekawie. Dzięki klasycznej budowie powinna zadowolić tradycjonalistów, nie odcinając ich jednocześnie od wiodących aktualnie usług. Wprawdzie jako takie właśnie rozwiązanie anonsowano KaiOS, notabene stanowiący podstawę wspomnianego Smart Feature OS, ale jednak Android to zupełnie inny zasób apek i zdecydowanie większa elastyczność. Postawmy sprawę jasno: to może się udać.