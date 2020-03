Nowy Apple TV. Szykują się liczne zmiany: odświeżony pilot, nowe aplikacje i funkcjonalność

Udostępnij:

Apple TV (4K) to jedna z najpopularniejszych przystawek do telewizorów. Dzięki niej możliwe jest wypożyczanie bądź wykupowanie filmów i seriali z bardzo bogatej biblioteki Apple, w której nie brak treści z 4K i HDR. To także dostęp do otwartej w listopadzie 2019 usługi Apple TV+ oferującej produkcje zlecone przez giganta z Cupertino specjalnie dla tej platformy. Przystawka ma przewagę nad aplikacjami na telewizory Samsung i LG, gdyż pozwala na uzyskanie dźwięku w Dolby Atmos. Jak się okazuje, Apple może właśnie szykować nową wersję sprzętu.

Apple szykuje nowe Apple TV? Świadczy o tym kod w iOS 14

Dwa portale poświęcone tematyce Apple, 9to5 Mac oraz MacRumors weszły w posiadanie kodu źródłowego iOS 14, który wyciekł do sieci. Już wcześniej pewne porcje kodu do tvOS 13 zawierały wzmianki o nowej przystawce Apple TV. Tymczasem z iOS 14 dowiadujemy się również, że Apple ma zamiar wydać nowy pilot do Apple TV.

To nie jedyne zmiany, jakie szykuje amerykański koncern. Ma on bowiem wprowadzić również nową aplikację fitnessową dla Apple TV o nazwie Fit lub Fitness. Ma ona pozwolić na pobieranie treningów, które krok po kroku opisują poszczególne ćwiczenia. Nie zdziwiłbym, gdyby aplikacja integrowała się również z Apple Watch.

Przystawka, jak i aplikacja Apple TV umożliwia dostęp do serwisu Apple TV+, fot. Apple

Ponadto tvOS miałby zapewnić opcję przypisania domyślnych głośników, gdy używamy protokołu AirPlay 2 do przesyłania audio. W chwili obecnej Apple TV traci połączenie z głośnikami przez AirPlay 2, gdy używamy HomePoda do innych czynności.

Koniec ostro krytykowanego pilota Siri Remote dla Apple TV?

Myślę, że, jeśli wzmianki w kodzie zostaną potwierdzone, to jedną z najważniejszych zmian będzie pilot Siri Remote, który jest mocno krytykowany za swoją funkcjonalność. Jego reputacja jest do tego sotpnia nadszarpnięta, że Apple zleciło szwajcarskiej firmie Salt stworzenie standardowego pilota. Wiele osób krytykuje płytkę dotykową Touch oraz ergonomię akcesorium.

Wyżej wymienione zmiany, to zapewne nie jedyne nowości, jakie szykuje dla nas Apple. Być może doczekamy się także portów HDMI 2.1, obsługi kodeka AV1, a także obsługi dźwięku surround bądź obiektowego (jak Atmos) przez AirPlay. Nie zaskodziłoby także zadbać o graczy, pozwalając na wykorzystanie AirPlay w grach, a i być może wprowadzenie tam HDR-u.