PKO BP pozwoli w IKO podpiąć kartę z innego banku i dokonywać płatności mobilnych

Dobrze znana klientom banku PKO BP aplikacja do płatności mobilnych IKO ma szeroką i systematycznie poszerzaną funkcjonalność. Do tej pory zamykała się jednak w obrębie usług świadczonych klientom tego właśnie banku. W przyszłości może się to jednak zmienić, a informację tę wyjawił dyrektor departamentu usług cyfrowych w PKO BP, Michał Macierzyński w rozmowie z serwisem cashless.pl.

Według Macierzyńskiego w przyszłości nawet osoby nieposiadające konta w banku PKO BP będą mogły korzystać z IKO i podpiąć w aplikacji swoją kartę. Aplikacja ma im pozwolić między innymi na kupno biletów komunikacji miejskiej, a także opłacanie parkowania, a także przejazdy autostradami, doładowania telefonu komórkowego i zakup kart podarunkowych (np. do Spotify, Xbox, itp.).

Podsumowując – jest to wiele pomocnych w życiu codziennych usług, które mogą się przydać każdemu, szczególnie gdy inny bank ich nie oferuje. Prace nad wdrożeniem tego rozwiązania są już zaawansowane. IKO stanie się więc konkurencją dla takich serwisów, jak SkyCash albo mPay. Bank ma również przy okazji zachęcać do założenia konta w PKO BP.

Oprócz tego wyżej wspominana funkcja opłat za przejazdy na autostradach właśnie została dodana do aplikacji IKO (dla urządzeń z Androidem – smartfony z iOS mają otrzymać ją w późniejszym czasie w październiku 2020 r.). Lada moment również będziemy mogli na iPhone'ach podpiąć w IKO rachunki z innych banków i podejrzeć tam stan salda (Android już tę opcję posiada). Niedawno wprowadzono także funkcjonalność logowania twarzą (na Androidzie – warunkiem jest posiadanie zgodnego z tą technologią smartfonu).

statystyki użytkowania aplikacji IKO w 2020 r., fot. PKO BP

PKO BP wprowadzi także kilka funkcji, które wejdą do IKO w przeciągu nadchodzących tygodni i miesięcy. Będą to m.in. szybszy kontakt z obsługą klienta przez telefon. Jeśli zalogujemy się uprzednio w IKO i potem zadzwonimy – nie będziemy musieli już się weryfikować z asystentem telefonicznie. Bank wprowadzi także możliwość aktywacji IKO przy użyciu zagranicznego numeru telefonu, a także więcej opcji zarządzania (zleceniami stałymi, funduszami inwestycyjnymi i portfelem obligacji skarbowych) oraz prośbę o przesłanie przelewu Blikiem.

Aplikacja IKO na Androida oraz iOS-a jest dostępna w naszym katalogu oprogramowania.