Panasonic OLED na 2020 oficjalnie. Wszystko, co wiemy o nowych funkcjach

Na targach CES 2020 Panasonic ogłosił pierwszy ze swoich telewizorów OLED na rok 2020. Był nim model HZ2000. Teraz pora na kolejne serie, przystępniejsze cenowo linie HZ1500 i HZ1000. Różnią się one nieco funkcjonalnością od swojego droższego odpowiednika – przyjrzyjmy się dokładnie w jaki sposób.

Telewizory Panasonic HZ1500 i HZ1000 OLED – przystępniejsi kuzyni flagowca HZ2000

Telewizor Panasonic HZ2000 OLED odznacza się panelem Master HDR OLED Professional Edition, który skalibrował Stefan Sonnenfeld, profesjonalny hollywoodzki kolorysta z branży filmowej. W rezultacie Panasonic chwali się, że ekran powinien wygenerować o 20% wyższą wartość maksymalnej jasności w porównaniu z innymi ekranami OLED.

Tego panelu nie znajdziemy akurat w HZ1500, ani HZ1000, aczkolwiek – poza drobnymi różnicami w dźwięku (o których w stosownym akapicie), reszta parametrów i funkcjonalności jest w zasadzie zbliżona.

Panasonic HZ2000 to flagowy model na 2020 rok, wyróżnia się specjalnym panelem OLED oraz systemem audio Dolby Atmos, fot. Panasonic

Są to więc telewizory 4K OLED z panelami produkcji LG Display, które obsługują HDR10, HDR10+ oraz Dolby Vision (i HLG / HLG Photo), co czyni je najbardziej kompletnymi jeśli chodzi o obsługę formatów HDR. HDR10+ i Dolby Vision używają dynamicznych metadanych, aby wzbogacić kontrast, kolory i jasność każdej indywidualną scenę w filmie / serialu (więcej o tym formacie można przeczytać tutaj).

We wszystkich modelach Panasonic, jakie firma ogłosiła do tej pory na 2020 znajdziemy najnowszy procesor obrazu HCX Pro Intelligent, który producent reklamuje jako swój najbardziej zaawansowany układ w historii, a także jest zdania, że oferuje on "najbardziej dokładnie odzwierciedlone, kinowe obrazy" wśród dostępnych modeli na rynku. Ważną jego funkcją jest mapowanie tonów, które zapobiega prześwietleniom i przebiciom szczegółów przy bardzo jasnych scenach HDR. Dzięki tej funkcji nie utracimy w takich sytuacjach szczegółów.

Tył telewizora OLED Panasonic HZ2000, fot. Panasonic

Ważną, nową funkcją, jaką uświadczymy w HZ1500 i HZ1000 jest Dolby Vision IQ. Działa ona w taki sposób, że telewizor używa czujników światła, aby zoptymalizować zawartość w Dolby Vision (DV) w odniesieniu do warunków w naszym pokoju. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznie wyższej jasności przy oglądaniu zawartości DV.

Ponadto w nowej wersji panelu OLED na 2020 (obejmującej wszystkie modele Panasonic) znajdziemy nowy system redukowania rozmyć, Black Frame Insertion, który oszukuje (z powodzeniem!) ludzkie oko, tak aby uzyskać iluzję większej płynności. LG Display, producentom paneli, udało się wprowadzić cykle o krótszej długości, przez co efekt migotania obrazu przy szybszej akcji jest zredukowany.

Wspominałem wcześniej o różnicach w dźwięku. Model HZ2000 dysponuje systemem audio 360° Soundscape Pro o mocy 140 W, opracowanym we współpracy z Dolby oraz Technics. Telewizor obsługuje dźwięk Dolby Atmos, posiadając przy okazji dedykowane głośniki wysokościowe. W modelu HZ1500 także uświadczymy podobnego, ale nieco skromniejszego systemu z Dolby Atmos, o mocy 80 W.

Dolby Atmos to dźwięk obiektowy, stosowany w filmach na 4K Blu-ray (i czasem na standardowym Blu-ray) oraz produkcjach (filmy / dokumenty / seriale) dostępnych na platformach VOD, takich jak Netflix oraz Amazon Prime Video, zapewniający wyższy, kinowy poziom wrażeń audio, bo właśnie w Atmosie puszczane są filmy w kinach. Stosowany jest również w grach (głównie na Xbox One X, choć także i na Windows 10), choć akurat ich lista jest skromniejsza. Od strony wzornictwa warto nadmienić, że Modele HZ1500 i HZ1000 posiadają regulowaną podstawkę.

Telewizory Panasonic OLED obsługują wszystkie główne formaty HDR: HDR10, HDR10+ i Dolby Vision, fot. Panasonic

Jeśli chodzi o usprawnienia systemu operacyjnego, jego nowa wersja My Home Screen 5.0 umożliwi podgląd polecanej zawartości w aplikacjach Netflix i YouTube (z tego co rozumiem, działa to podobnie jak na Samsung Tizen).

To jednak nie wszystko, jest jeszcze jedna nowa funkcja zasługuje natomiast na osobny akapit, a jest nią Filmmaker Mode.

Nowe OLED-y firmy Panasonic mają nowy tryb obrazu Filmmaker Mode

Tryb Filmmaker Mode to coś dla miłośników filmów, seriali i kinowych doznań. Za pomocą dedykowanego przycisku na pilocie możemy pozbyć się upłynniania obrazu, które najczęściej jest domyślnie włączone. Taka interpolacja obrazu może sprawić, że jest on jeszcze dynamiczniejszy i żywszy, co jest powszechnie stosowane i akceptowane odnośnie sportu, np. piłki nożnej, ale niekoniecznie w filmach.

Panasonic HZ2000 dysponuje specjalnie skalibrowanym panelem OLED, który pozwala osiągnąć wyższą jasność, fot. Panasonic

Tam nadaje ona efektu opery mydlanej, który jest nienaturalny i psuje oryginalną wizję reżysera. Skoro już o tych ostatnich mowa, to dodanie takiego trybu w telewizorach wspierali między innymi Christopher Nolan, Martin Scorsese, James Cameron i Paul Thomas Anderson.

Filmmaker Mode, poza wyłączeniem upłynniaczy obrazu, zadba o to, aby wyświetlić filmy w oryginalnym klatkażu, proporcjach obrazu, zachowując oryginalną przestrzeń kolorów i poziom kontrastu. Jednocześnie tryb ten automatycznie wyłączy redukcję szumów oraz wyostrzanie obrazu. Efekt ten można uzyskać ręcznie samemu, ale obecność specjalnego przycisku na pilocie znacznie uprości proces. W końcu nie każdy zna się na kalibracji...

Panasonic HZ1500 i HZ1000 OLED nie mają HDMI 2.1. To szokujące w 2020

Niestety w żadnym z modeli Panasonic OLED na 2020 rok nie uświadczymy portów HDMI 2.1. Tym samym nie otrzymamy wsparcia 4K Ultra HD przy 120 Hz, a także obsługi Variable Refresh Rate. Może to być niezbyt perspektywiczne, gdy konsole nowej generacji, takie jak Xbox Series X i PlayStation 5, są już za rogiem. Mają one obsługiwać gry w 120 FPS przy rozdzielczości 4K Ultra HD, a także VRR. Na pocieszenie jednak dodam, że telewizory te otrzymają pewne funkcje ze specyfikacji HDMI 2.1.

Niestety w telewizorach Panasonic OLED na 2020 nie uświadczymy portów HDMI 2.1, fot. HDMI Forum

Jedną z nich jest Auto Low Latency Mode, a więc automatyczny tryb gry (obsługuje go teraz Xbox One X), który włącza się, gdy uruchamiamy jakąś grę na konsoli, zapewniając najniższy poziom input lagu. Gdy z kolei chcielibyśmy oglądać film na Netflixie czy płycie Blu-ray, telewizor wyłączy ten tryb i przestawi go na ustawienie zoptymalizowane pod zawartość wideo.

Drugą funkcją HDMI 2.1 jest obsługa eARC, czyli protokołu umożliwiającego podłączenie jednego systemu kina domowego do gniazda HDMI z eARC, które zapewni nam dźwięk na wszystkich pozostałych portach, a przy okazji jest w stanie transmitować audio w formacie Dolby Atmos i pozwoli nam również na kontrolowanie soundbara / amplitunera z poziomu pilota do telewizora.

Panasonic HZ2000 i HZ1500 oferują system audio z Dolby Atmos, fot. Panasonic

Nowe Panasonic OLED na 2020 - cena i dostępność

Panasonic nie podał jeszcze ceny swoich nowych modeli OLED na 2020, w tym HZ2000, HZ1500 i HZ1000. Nie wiemy także, kiedy dokładnie wejdą do sprzedaży. Będą one natomiast dostępne w wersjach 55- i 65-calowych. Japońska firma ma ogłosić dalsze modele na 2020 rok w późniejszym czasie.