PayPal uruchamia płatności kryptowalutami. Zapłacisz Bitcoinem, Ethereum i innymi

Paypal uruchamia nową usługę Crypto Cashout, która pozwoli klientom skorzystać z kryptowaluty w celu dokonania płatności. Do sprzedawców trafią waluty fiducjarne.

PayPal Holdings Inc ogłosił możliwość płatności za pomocą elektronicznych walut Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Bitcoin Cash (BCH) oraz Litecoin (LTC). Usługa będzie działać tak samo jak wszystkie inne dostępne sposoby. Z portfelu PayPal będziemy mogli dodać nasz krypto-rachunek w analogiczny sposób jak dziś korzystamy z kart kredytowych czy debetowych.

Do sprzedawców trafią już waluty fiducjarne, a więc PayPal nie będzie zatrzymywać elektronicznych walut na swoim rachunku. Co kluczowe, firma nie będzie pobierać żadnych prowizji za transakcje, a dotąd były one dość spore. Crypto Checkout umożliwi klientom zakup, sprzedaż i przechowywanie kryptowalut. Ta usługa jest dostępna w PayPalu już od października, więc mogliśmy się spodziewać, że wkrótce Bitcoiny i inne waluty staną się stałym środkiem płatności w tym systemie.

"Po raz pierwszy możesz bezproblemowo korzystać z kryptowalut w taki sam sposób, jak z karty kredytowej lub debetowej w portfelu PayPal" - powiedział dla Reuters prezes i dyrektor generalny Dan Schulman. Na początku usługa Crypto Cashout zostanie uruchomiona dla klientów ze Stanów Zjednoczonych.

PayPal uruchamia płatności kryptowalutami – zaledwie kilka dni po Tesli

Nowa usługa związana z kryptowalutami o sporej wartości rynkowej pojawiła się kilka dni po tym, jak Tesla poinformowała o akceptacji płatności bitcoinami. W tym tygodniu kolejna firma motoryzacyjna przedstawiła podobne ogłoszenie. General Motors zamierza przyjmować płatności kryptowalutami.

PayPal zmierza do powiększenia swojej światowej dominacji jako najpopularniejszej usługi płatności międzynarodowych. Jest do zdecydowanie najbardziej rozpoznawalna marka, chociaż nie sprawia to wcale, że jest najlepsza dla klientów. Wielu użytkowników skarży się na spore prowizje, a sklepy miewają problemy z dokonywaniem zwrotów pieniędzy.