Poważna luka w Google Chrome. Sprawdź, czy masz tę aktualizację

Google wydało sporą aktualizację bezpieczeństwa dla przeglądarki Chrome. Nowa wersja naprawia aż trzy błędy w zabezpieczeniach, w tym lukę zero-day CVE-2020-6418. Google zareagowało dosyć szybko, bo zagrożenie wykryto 18 lutego.

Luka CVE-2020-6418 została naprawiona w Chrome 80.3987.122. Aktualizacja jest obecnie wdrażana u wszystkich użytkowników systemów Windows, Mac oraz Linux. Nie wiadomo natomiast, kiedy pojawi się poprawka dla wersji mobilnych.

Załatana luka prowadzi do problemów z obsługą typów danych w JavaScript. Wykorzystana w odpowiedni sposób może pozwolić atakującemu na uruchomienie dowolnego kodu w aplikacji. Google zaznacza, że dotychczas luka była trzymana w tajemnicy, ale w poprzednich wersjach przeglądarki wciąż istnieje. Chrome'a należy jednak tak czy inaczej zaktualizować.

