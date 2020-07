Quick Charge 5 oficjalnie. Szybkie ładowanie akumulatora do połowy zajmie 5 minut

Udostępnij:

Qualcomm zaprezentował Quick Charge 5, czyli kolejną generację szybkiego ładowania akumulatorów, która jest implementowana głównie w smartfonach i innych urządzeniach mobilnych. Zgodnie z deklaracją, jest najszybszą obecnie metodą i pozwala na ładowanie mocą powyżej 100 W. Ładowanie akumulatora przeciętnego smartfona do połowy ma zajmować tylko 5 minut.

Co istotne, wraz z szybkością, Quick Charge 5 wprowadza inne nowości. Nowa metoda ładowania jest do 70 proc. bardziej efektywna w porównaniu do poprzedniego Quick Charge 4/4+. Skutkuje to 4-krotnie szybszym ładowaniem przy zachowaniu temperatury niższej nawet o 10 stopni Celsjusza. Qualcomm dodaje, że takie wyniki są osiągalne w przypadku akumulatorów 2S i napięciu ładowania na poziomie 20 V.

Twórcy tłumaczą, że Quick Charge 5 obejmuje łącznie 12 zabezpieczeń związanych z napięciem, natężeniem i temperaturą, w tym ochronę przed zbyt wysokim napięciem na wejściu. Umożliwia także stosowanie szeregu ciekawych technologii, w tym Qualcomm Battery Saver oraz Adapter Capabilities, które są niezbędne na etapie negocjowania parametrów ładowania z zasilaczem i kluczowe do osiągnięcia tytułowej szybkości ładowania.

Qualcomm przewiduje, że pierwsze urządzenia obsługujące Quick Charge 5 pojawią się na rynku w trzecim kwartale bieżącego roku. Testy trwają jednak już teraz. Quick Charge 5 będzie zgodny z procesorami Snapdragon 865 i 865 Plus oraz wszystkimi nowszymi, topowymi układami, które będą ich następcami.