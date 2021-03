Rosja wyłączy Twitter? Kreml ostrzega: "podejmiemy dalsze środki oddziaływania"

Udostępnij:

Rosyjski regulator mediów i internetu, Roskomnadzor od środy zaczął spowalniać prędkość działania Twittera na terenie Rosji. Zgodnie z oświadczeniem, jest to odpowiedź na nieusuwanie przez serwis społecznościowy materiałów zawierających zakazane treści.

Roskomnadzor przewiduje, że jeżeli Twitter nie dostosuje się do przepisów obowiązujących w Rosji, to "podjęte zostaną dalsze środki oddziaływania", łącznie z całkowitym zablokowaniem serwisu społecznościowego. Wyjaśniono również, że na razie prędkość działania aplikacji zostanie spowolniona na wszystkich urządzeniach mobilnych oraz na 50 proc. urządzeń stacjonarnych.

To kolejna próba wymuszenia podporządkowania się serwisów społecznościowych przez rosyjskie władze. Niedawno pojawiły się również informacje, że Kreml założył sprawy sądowe przeciwko Twitterowi, Google’owi, Facebookowi, TikTokowi oraz Telegramowi. Rosyjska agencja Interfax podała, że sprawy przeciwko trzem pierwszym gigantom zostaną wysłuchane już 2 kwietnia br. Państwo zażąda do 4 mln rubli za rzekome nieusuwanie postów wzywających dzieci do udziału w nielegalnych protestach w sprawie Aleksieja Nawalnego.

Jeszcze wcześniej pojawiły się oskarżenia względem mediów społecznościowych, w których zarzucano nieusuwanie nieprawdziwych informacji odnośnie protestów przeciwko władzy. Wladimir Putin wzywał do podjęcia działań mających chronić rosyjskie społeczeństwo przed "upadkiem", czemu ma pomóc wprowadzenie "prawa moralnego". Dodał również, że jego zdaniem dzieci są wykorzystywane, jako narzędzia polityczne do demonstracji antykremlowskich poglądów.